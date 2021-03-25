禪意建築傳遞品牌美學 一身輕盈飄逸穿梭都市

Emporio Armani 2021春夏男女裝系列透過影片「開啟對話（Building Dialogues）」呈現，品牌更特別為此專案建立迷你網站，向全球觀眾展示來季的服飾。短片選址位於意大利米蘭Via Bergognone總部、品牌藝術展覽中心Armani/Silos拍攝（圖1），由Leandro Manuel Emede和Nicolo Cerioni執導，並邀請Frédéric Sanchez操刀音樂和視覺藝術部分，將建築本身的語境，連同建築物和模特兒、演員形成一股動態力量，透過肢體與服裝，向觀眾開啟一場「對話」。

建築語境糅合時裝

前身為糧倉的Armani/Silos由建築大師安藤忠雄重新設計，透過混凝土、水及光為元素，翻新成一棟帶有禪意的建築物，恰巧與今季EA的服飾顯得渾然一體。系列從都市脈絡取材，展現出一份優雅飄逸、現代輕盈感；用色以清新中性的米色、灰色和杏色為主調，穿梭在白色和淺藍色間，純粹自然，輕如羽毛的材質近乎無形。男、女裝剪裁利落，色調風格彼此呼應，廓形並無交疊，予人一種無重量的輕盈感，黑色隱化其中，光鮮亮澤的對比與交織效果展現於衣物表面紋理，並透過材質運用調節淺淡的色彩。

優雅剪裁 休閒簡約

重點的女裝設計，剪裁優雅收身，輕盈飄逸；自然小巧的肩部線條與垂感廓形，流露動感。當中有剪裁寬鬆的風衣、露臍上衣，以及闊腳褲等服飾，可單獨穿著或互相配搭，散發休閒簡約的自在感。部分服飾採用金銀紗網為面料，反映出華麗的閃爍視效。晚裝部分則有柔軟印花提花織製成的迷你短裙，帶着一份冷艷味道，重塑品牌標誌Dévoré造型的微妙紋理質地，配以高跟涼鞋、微型手袋，讓整體造型更顯完整。

從影片「開啟對話（Building Dialogues）」，更可見系列服飾的概念得以充分呈現，除了模特兒外，品牌亦邀請多名年輕演員、歌手、舞者亮相其中，當中包括女演員Alice Pagani、Najwa Nimri、音樂創作人Joan Thiele、巴黎歌劇院明星舞者Germain Louvet，以及DJ兼造型師Sita Abellan等來自不同界別的藝術家。他們身穿剪裁面料皆輕盈飄逸的系列服飾，融合於純淨的都市環境中，透過自身的動感氣息帶來一股活力，藉此表達品牌對不同藝術社群的支持。儘管這些藝術產業深受各國封鎖的影響，大家仍能在路上互相邂逅、啟發，為未來作好準備。

查詢：Emporio Armani 2411 0177（Chater House店）

文：劉詩言

模特兒：Ting Yan（Elite）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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