中外藝術家牆上創作 七彩壁畫 點亮灣仔街頭

說起街頭壁畫，最多人想起的必會是德國柏林圍牆，長長的圍牆上畫滿各種自由奔放的壁畫。想不到近年在香港鬧市中，也可找到色彩、風格各異的壁畫，讓街頭藝術家大放異彩。非牟利藝術團體HKWalls由2014年開始，每年均在不同社區舉辦街頭藝術節，推廣街頭壁畫藝術文化，首屆在中上環舉辦，後來更延伸至深水埗、黃竹坑等。最近一次選址灣仔區，邀請了來自世界各地及香港本土的藝術家參與，他們有些是平面設計師、插畫家，又或街頭塗鴉出身，各自繪畫出共約40幅街頭壁畫，散落在灣仔角落，而摩理臣山一帶，更集中了10多幅作品。有份策劃的HKWalls執行董事黃智茵（Maria）表示，猶記得初時向業主徵求外牆做創作時，很多人也不知道什麼是街頭壁畫：「直情諗唔到係咩嚟！」

啟發自街頭塗鴉

的確很多人分不清什麼是街頭壁畫，什麼是塗鴉？其實要說到街頭壁畫（murals）的起源，先要由街頭塗鴉（graffiti）說起，兩者均屬於街頭藝術（street art）。Maria指出，1960年代末，美國費城有一個綽號「Cornbread」的年輕人，在城內牆上到處寫上自己名字，宣示自己的存在，引起人們注意；後來更成為風潮，席捲紐約，塗鴉開始演變出不同的風格和技巧，成為街頭藝術的一種。而大型牆上畫作，一開始僅限於大型廣告牌，或屋主作私人欣賞的室內畫作；但畫家受塗鴉文化啟發，漸漸吸收了街頭元素，開始走到室外畫畫創作，便演變成現在城市中隨處可見的街頭藝術。相比起以文字為主的塗鴉，壁畫通常以圖案為主，藝術家亦會花更多心思去經營和描繪細節。

對參與壁畫創作的藝術家來說，牆壁就是他們的「大畫紙」，他們平日在畫紙上創作也許不難，但要在戶外牆壁這個放大了幾十倍的巨型「畫紙」上畫畫，殊不簡單。Maria指一些壁畫有幾層樓的高度，藝術家需爬上吊臂車，在半空中畫畫；用來畫壁畫的噴漆也有考究，噴嘴大的用來填上顏色，小的則用來畫較幼細的線條，細緻如頭髮也可呈現。有些藝術家會先打好草稿，經過精密計算才下筆，務求圖像比例精準，更能畫出恍似立體效果的圖形；另有一些則選擇徒手（freehand）畫畫，一來就在空白的牆壁下筆，畫下筆直彎曲的線條，少一點經驗也做不來。「大家常以為這些街頭藝術只是小朋友般亂畫；但其實他們是非常有技巧，要練習很久才能達到爐火純青的地步。」Maria說。

渠王廣告 一筆一畫也是藝術

壁畫創作，除了讓藝術家發揮個人創意之外，還能與當地社區聯繫起來。她回憶起跟灣仔區內的賽馬會匡智會學校聯絡，借用外牆繪畫時，校長曾向他們提起校內有一個學生甚具美術天分，希望讓更多人能看見他的作品；於是Maria便把負責這外牆的藝術家跟這個學生聯繫起來，讓藝術家把學生的創作畫到學校的外牆上，成了一樁美事。她又笑言，香港街頭隨處可見的「免棚通渠」渠王廣告，其實也稱得上是街頭藝術，「他每畫一筆，每勾一條線，都可以看出是有一個畫風、筆風在這裏，是有設計過的；而且他每次寫的字都一模一樣，像是印下去一般，不是周街隨便寫的」。

Maria說舉辦過幾次街頭藝術節，不論是業主或是當區的街坊，反應也愈來愈好，好些業主更問他們能否再多畫幾幅；她又說有時藝術家在街頭畫畫的過程中，吸引不少街坊市民拍照圍觀，跟藝術家聊天。「藝術」看似高不可攀，但當它跑到街頭上，又多了一份可親感。Maria說，欣賞壁畫毋須什麼藝術造詣，單純讓自己的心情因看見美麗的圖案而變好，上班上學的路途因而變得開心一點，已經很足夠。

文：鄧捷

編輯：王翠麗

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