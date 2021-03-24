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2021年3月24日星期三
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茶杯中賞花 呷一口春意
有營冲泡：60至90℃水泡 花茶保營養
Quicknote：歎繽紛下午茶 美顏心情靚
經典設計歷久不衰 復刻「大眼仔」 致敬飛行員
Watch News：古樸青銅表 韻味十足
跑味細節配高效引擎 日系歐製SUV慳家之選
小引擎車款：醒目養車 熱選細排氣量型號
小引擎車款：醒目養車 熱選細排氣量型號
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【明報專訊】除了日產Juke，市場上可供選擇小引擎的型格SUV，還有福士（Volkswagen）T-Cross及新近推出小改款版本的奧迪（Audi）Q2。想買新車又想減輕養車支出，不妨留意。
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