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小引擎車款：醒目養車 熱選細排氣量型號

【明報專訊】除了日產Juke，市場上可供選擇小引擎的型格SUV，還有福士（Volkswagen）T-Cross及新近推出小改款版本的奧迪（Audi）Q2。想買新車又想減輕養車支出，不妨留意。

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