跑味細節配高效引擎 日系歐製SUV慳家之選

香港私家車牌費主要按引擎排氣量分級，1500c.c.或以下電油驅動私家車的牌費最便宜（電動車以車重計算牌費，不在此列），因此想節省養車開支，最好選定低排氣量車款。以往這級別車款多屬入門型號，但受引擎技術提升及新車設計精品化兩大趨勢影響，今時今日的低排氣量車款也可以滲出有如高級車的駕乘感，例如日產小型SUV──Juke，便是一反傳統觀感的「細引擎車」。

跑車結合SUV設計惹火

來港開售沒多久的Juke，屬於車系第2代型號。雖說是日產出品，但其實它的設計及生產都是由該廠的英國分部負責，因此無論是內外造型以至駕乘感覺，都帶有歐洲車的風格。

由初代發展至目前的第2代，Juke都秉承一個大原則，就是「跑車結合SUV」，因此車身及車廂造型都遠比大部分同級小型SUV來得大膽，其中最令人留下印象的就是多層次的車頭燈佈局，有如內藏大口徑圓形霧燈的越野跑車。這破格設計的評價好壞參半，喜歡的會覺得它設計不落俗套，不喜歡的就怎樣看都覺得不討好，因此很多車迷都認為Juke是具個性的小型SUV。

車廂加入高級物料 前排單體式桶形座椅

大膽進取的車身設計手法，理所當然延伸至車廂。今代Juke的控制台與儀表板，用料及造工明顯比上一代講究，例如利用大面積Alcantara麖皮物料覆蓋控制台表面及門壁，令乘坐氣氛滲出高級感；前排兩張座椅是單體式跑車桶形座椅，雖不設電動調校，但卻跟Juke的車系主題脗合，也是同價位SUV極為罕有的設備；中控台上有3個搶眼的圓形冷氣出風口，賣相明顯是「參考」自歐洲高級車系的設計，雖然稍嫌原創味不足，但也算精巧討好。另外值得一提的是，廠方為新車買家準備了16種車身顏色及3種車廂色系配搭（部分需要加錢訂購），組合之多變媲美其他廠牌的「潮流車」，也可見Juke是着力吸引年輕車主的個性型號。

抑制引擎震動有待改善

Juke的外形及內裝確實有高級車風格，但來到引擎這重要環節，卻或多或少會令注重整體駕乘感的高要求買家感到一點困擾。這並非因為Juke的引擎動力不足或行車表現不夠爽快，恰恰相反，以一副排氣量只得999c.c.的小巧渦輪增壓引擎，卻可輸出117ps最大馬力及180Nm峰值扭力，其榨取動力的效率實在非常不俗，實際試車亦可感受到Juke的加速感算得上爽朗。出問題的地方是：消除因引擎運作而出現震動的表現比較不理想，這副3汽缸引擎在車輛靜止或慢速行車時，會產生可感受到的諧振，長遠而言或會加快車身結構老化，甚至影響乘坐質素。

雖然3汽缸引擎因結構特點，或會比其他佈局的引擎較易令車內人察覺到震動，但也可以透過不同補救方法（例如採用高質素的引擎吸震支架，即俗稱的「偈躉膠」），減輕這先天缺陷。廠方若能盡快在此環節加以改善，就會令Juke更具叫座力，繼而吸引更多人愛上它的破格設計。

■Nissan Juke Turbo規格

車型：5門5座位SUV

引擎：999c.c.，直3，渦輪增壓

馬力：117ps/5250rpm

扭力：180Nm/1750-4000rpm

傳動：7前速雙離合器自動

驅動：前輪帶動

長闊高：4210×1800×1593mm

軸距：2636mm

車重：1276kg

售價：$259,800起

查詢：2262 1088

文：莊達民

編輯：廖偉龍

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