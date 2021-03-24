Watch News：古樸青銅表 韻味十足

品牌的Admiral系列源於1960年代，創辦人之子Jean-Rene Bannwart因為對於海軍上盃帆船賽事（Admiral's Cup）充滿熱誠，除了贊助活動外，更為其推出同名表款。有別於現在我們所見的系列造型，當時是以方形貴金屬表殼呈現。直到1983年，品牌重新設計表款，以十二邊形表圈、海事旗語作為時標，奠定了腕表系列的形象。

銅是早期船隻上經常使用的材質，Corum全新推出的Admiral 45青銅腕表便以此製作表殼。不同於其他品牌的青銅表殼色澤，Corum的青銅腕表色澤偏紅，經刻意做舊處理，呈現年代感。青銅表殼本身會隨表主使用習慣，產生不同的氧化層和顏色，令表款更具個人風味；但事實上不是所有表主也希望青銅的顏色改變，因此品牌特別將表殼加工，先行做舊處理，固定表殼色澤，避免繼續氧化。

Admiral 45青銅腕表分別有三針自動腕表與計時表2種款式。三針自動腕表採用煙熏酒紅色表盤，計時表款則採用銅色煙熏表盤。做舊的銅殼呈現如同樹木般的韻味，質感古樸，別有一番風味。

查詢：2728 0478

整理：張曉冬