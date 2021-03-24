經典設計歷久不衰 復刻「大眼仔」 致敬飛行員

由於設計大眾化，Longines每年推出的新表數量也不少，品牌今年將新品分成兩批推出，首批在3月面世，另一批要待至2021年的下半年才揭曉。上半年發表的新作橫跨6個系列，其中以復刻傳統設計的幾枚腕表最為搶眼。

早在20世紀初，品牌已經參與征服天空的探險計劃，「飛翼沙漏」圖案正是由此而來。新的Avigation BigEye腕表正是向發展一日千里的飛行技術及一眾飛行探隊家致敬。這款飛機師專屬的計時表擁有特大的30分鐘計時盤，是1930年代獨特的設計風格，因而取名為BigEye。

品牌曾在2017年推出黑色表盤配精鋼表殼的Avigation BigEye，今年新版換上鈦金屬表殼。表盤用上冷峻的藍色設計，配以飛行腕表各項傳統功能。腕表搭載專為品牌而研發的L688矽游絲導柱輪機芯，功能可靠，並特別提供長達5年的保養。表盤上配搭黑色噴沙效果的黑色指針，襯以加添超級夜光塗層的阿拉伯數字，小秒盤設於9時位置，12小時計時盤設於6時位置。腕表直徑41毫米，弧形表鏡兩面均有防反光塗層，配襯棕色皮表帶。

前衛腕表 名字參考知名跑車

另一枚經典表款Silver Arrow也在今年重新面世，設計來自1950年代的同名腕表。當時各界也積極挑戰極限，例如研發賽車及超音速飛機等，這種前瞻精神亦啟發了Longines。Silver Arrow的故事始於1955年，當年品牌舉行一個供內部員工參與的比賽，為當時一款設計前衛的腕表命名，「Silver Arrow」的名字從450個建議中脫穎而出，參考自當年賽車場上一輛享負盛名的跑車。

第一枚Silver Arrow腕表後來在1956年誕生，當年品牌每個系列的表背也有其獨有標記，而Silver Arrow的圖案是一架超音速飛機劃破長空，將賽車場與天空連繫起來。這次重新製作的腕表用上精鋼表殼，直徑38.5毫米，備L888.5自動上鏈矽游絲機械機芯，提供高精準度及防磁效能。腕表設計簡約，銀白色表盤飾以路軌式分鐘刻度，配劍形指針，附有超級夜光塗層。不配備日期顯示功能的設計，令腕表的外觀設計更接近原著，原汁原味。

專利防水單按鈕機芯 提升功能

除了跟飛行關係密切，Longines多年來也跟潛水運動有深厚關係。1937年，業界追求防水功能的要求日趨嚴格，品牌便研發了著名的防水單按鈕13ZN機芯，此技術更獲專利註冊。品牌後來在2007年推出Legend Diver潛水表，向歷代潛水表致敬。今年新加入藍色及棕色精鋼型號，保留原創型號的精髓和簡約線條外形，如拱形藍寶石水晶表鏡、兩顆螺旋式表冠、旋入式表背。腕表防水功能達300米，並配備矽游絲機芯。腕表配搭夜光指針，方形小時刻度、阿拉伯數字以及長方形刻度均附有超級夜光塗層，清晰易讀。直徑42毫米表殼飾有潛水員雕刻圖案，搭配與表面同色系的細紋理藍色或棕色皮帶。

另一潛水系列HydroConquest，今年加入雙色設計，有藍、灰、黑配精鋼與玫瑰金色PVD，以及藍、綠、黑配精鋼與金色PVD的雙色設計選擇，分別有鏈帶款或配襯表盤的同色橡膠表帶。腕表備有300米防水功能，單向計時表圈，旋入式表冠及底蓋，雙重安全摺疊表。無論是城市游走，或身處海洋深處，均能準確運作，適合任何熱愛探索的人士佩戴。

長青系列 延續原創設計理念

簡約優雅兩詞最常用來形容Longines，復刻和運動表款以外，不得不提La Grande Classique和DolceVita兩個長青系列。La Grande Classique在1992年首度面世，外形設計極其纖巧，多年來備有多個版本，卻一直保留原創的設計理念，將表耳與表背結合，塑造流麗線條，品牌更取得此設計的註冊專利。新表用上精鋼表殼，或加上金色或玫瑰金色 PVD塗層。腕表系列備有24、29、33、36、37及38毫米共6款尺寸選擇，貼合不同人的手腕和喜好。表面同樣備有多種顏色，如白色珍珠貝母、黑色、藍色、棕色、銀色或金色配以太陽放射線紋、亮漆或飾以flinqué紋理，時標方面亦有羅馬數字、鑽石標記或刻度選擇。

DolceVita系列則源自一枚創製於1920年代的長方形腕表，融入Art Deco藝術風格。新作用上全新分區式表盤，以銀色色調平衡，採用阿拉伯數字小時刻度及較纖細幼長的指針。腕表提供不同顏色的簡易更換表帶選擇，包括新的白色，藍色和淺棕色。表盤設計展現簡約風格，系列原本特別為女士而設，近年亦加推男士尺寸，擴展市場。

查詢：2518 9982

文：張曉冬

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com