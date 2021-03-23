論盡教育：《鏗鏘說》的馬時亨

社會人士有尊師嗎？

馬時亨在訪問中談到尊師重道。他舉例有學生向校長撒溪錢、講粗口，既不尊師，也不重道。王師奶同意馬時亨的觀點，撒溪錢和粗言穢語是不可接受的行為，何况對方是自己的校長和師長！小婦人家教嚴，老爹老媽嚴禁市井俚語，家庭平和，多了一分雅意。在責備年輕人的同時，老成而不持重的長輩也要檢點，自己是不是立了壞榜樣？好多有頭有面的社會賢達也粗口連珠，以為這是率情真性。連「尊貴」的議員也XYZ如水銀瀉地，這社會多低俗！師要尊，道要重，但社會人士有尊師嗎？要在課室裝CCTV監視教師，還要鏡頭對準教師，這是尊師嗎？有人像潑婦駡街大嗌無料唔好教書，大把人排隊想教書，這是尊師嗎？如果王師奶口沒遮攔回應：「你好有料吖，你好識教書吖？講嘢咁倀雞，一啲修養都無，返去執豬屎喇！」這當然是不尊重的譏諷。尊重是雙程的，無one way ticket㗎。

昔日官員自視為公僕 今日定位統治者

馬時亨辭去教大校董會主席，轉去幫女兒推行品格教育，王師奶向你salute。你講品格教育重要，空谷足音，如聽仙樂耳暫明。這話應出於教育局長、大學校長和教育界中人之口，今竟由一前任財經官員提倡，並身體力行，難得吖！訪問中，馬先生不諱言出身窮困，由板間房到廉租屋，由考試科科「擔梯」（H評級）到考入港大，由小職員到問責局長，是馬時亨那一代人勤奮向上游成功的寫照，曾蔭權如是，梁振英如是，林鄭月娥如是。馬時亨明白現代年輕人的困境，因為他窮過、苦過、遊行過、示威過，也年少輕狂過。他雖然了解年輕一代心境，知道年輕人熱血澎湃，勇於追求公義，但畢竟是上一代人，也有良好的教養，心裏不認同年輕一代的過火行為。王師奶在並不認同中加上少許體諒，一般中年父母不懂家教，居高位者只懂用強權高壓，社會中有太多不顧道義的巧取豪奪，成年人行事沒有品，年輕人所以容易失格。馬時亨能棄名利而推行品格教育，這是一大功德，勝造七級浮屠。馬時亨含蓄地指出官員今昔從政態度的異同，昔日官員自視為公僕，今日的把自己定位為統治者。他舉多年前監獄處長一封覆信為例，在下款簽名處自稱 Your obedient servant，這種服務市民心態，今日已成歷史。

祝願馬時亨的品格教育成功，即使不能移風易俗，但能給社會一個提醒，已是一大功德。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第338期]