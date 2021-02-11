辣媽CEO：還番條命畀父母

個案主人翁是我的一個忠實讀者， follow了我的專頁很多年，亦是我的facebook friend。他出的post很陽光正面，工作生活看起來很正常，但內裏原來是活得生不如死，但連死都不能、不敢的抑鬱病患，是一個被父母情緒勒索的典型犧牲者。

多謝讀者們對我的信任，很多想不通的問題無論幾私人幾痛苦，都願意和我分享，問我意見。這一名讀者，一直以來都沒有問過我意見，只是在痛苦到不能自拔要自毁自殘的時候，會send message向我傾訴。我能給的，只是聊勝於無的一些言語鼓勵和開解，他的痛他的苦，始終無法解決。因為我知道他是抑鬱病患者，這些話題我不敢觸碰，怕會刺激他做出一些無可挽回的決定。

擔當聆聽者角色

講起來要多謝我的朋友魚蛋，身為重度抑鬱者，教了我面對抑鬱病發的朋友時該如何反應。原來最好的反應就是沒有反應，只需耐心地靜靜地擔當一個聆聽者的角色就足夠。多餘的說話動作，於事無補，所以我一直努力地學習，擔當聆聽者的角色。

但最近一次，這讀者告訴我患了癌症，已經決定拒絕接受任何治療，因為終於等到解脫機會了！我希望大家不要用常理批判去解讀他的經歷和選擇，我希望大家好好思量思考一下，大家身邊的朋友，有沒有或多或少都像我這個讀者一般，一直被身邊人／親人情緒勒索？

來自基層家庭的他，作為獨生子女，一力承擔照顧父母的責任。這名讀者一直守在父母身邊，不敢拍拖不敢結婚，即使有對象，父母都會聯手打殘。讀者以父母怕被分薄了愛作為藉口，說服麻醉自己，一切都是因為愛得太深之過，疊埋心水侍奉父母終老。但換來的不是欣賞讚賞，是畀父母嫌棄無鬼用搵得錢少做得唔夠好，語言侮辱欺凌再加拳打腳踢。為什麼要逆來順受？他的答案是因為他們是父母，（自己）條命是父母給的，所以無論如何都要盡做子女的責任，照顧、回饋父母。這個答案，我完全根本無法認同，但亦只能收口無言。

為什麼等到患癌才終於得到一個解脫機會？因為自殺都是對父母不孝，個天要收番佢條命，他就無怨無悔，連父母都無話可說。回顧自己幾十年的人生，活得比死更難受，他終於等到可以「還番條命畀父母」的機會。

即使情况關係未去到如此惡劣，但類似的情緒勒索欺凌case實在太多太多。我想各位會明白，我為什麼一開始會問大家，自己條命究竟誰屬這個問題，我但願大家都有智慧有勇氣，奪回自己的人生選擇話語權。

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第338期]