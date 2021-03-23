家庭有教：用貼紙趕走偏食

孩子的口味喜好大約在2歲時逐漸建立。隨着孩子懂得自己吃東西，便有意識逃避自己不喜歡的食物。2至7歲是重要時期，因為孩子會對不同食物產生固有印象，這些印象通常會持續很久，影響孩子長大後的飲食習慣和身體健康。有趣的是，孩子在2至7歲時認知發展不成熟，通常會依賴食物的顏色和外表來判斷是否吸引。顏色鮮艷、包裝吸引的食物，不但可以吸引孩子的眼球，連吃起來都格外美味可口！

實驗：包裝袋貼公仔 香蕉更吸引

荷蘭心理學家就做了一個實驗。他們把幼稚園階段的孩子隨機分成不同組別，並請他們吃不同包裝的新鮮香蕉。結果發現，只要在香蕉的包裝袋上貼上貼紙，孩子就會覺得香蕉更好味，亦更願意下次再吃香蕉。值得留意的是，不論貼紙是大家熟悉的卡通角色，還是「不見經傳」的普通公仔﹙如：動物、交通工具﹚，都可以令香蕉在孩子眼中更加吸引！

美國心理學家更發現，利用《芝麻街》角色貼紙包裝新鮮蔬果，配合家長教育，可以令幼稚園階段的孩子食用更多新鮮蔬果，由於飲食習慣的改變，孩子在7個星期後，體重更符合標準。原來，簡單一張貼紙已經可以令孩子更健康！

精於推銷的商人自然不會放過這些有趣的發現。幾十年來，高脂高糖的零食製造商，漸漸使用超級英雄和其他受兒童歡迎的卡通角色來包裝產品。因此，家長可留意這些包裝對孩子的影響，為孩子事先移除這些「糖衣陷阱」。知己知彼，家長也可以依樣畫葫蘆，用孩子心愛的卡通貼紙去裝飾水果，或用印有卡通圖案的碗碟來盛載蔬菜，輕鬆提升孩子對健康食品的興趣和喜愛。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第338期]