客座隨筆：孩子怎用數碼媒介？（上）

3-6-9-12規則 疫下被打亂

根據3-6-9-12規則︰3歲以前不使用任何數碼媒介；3至6歲可在家長帶領下每天使用最多1小時，主要做一些益智類活動；6至9歲可使用稍長時間，但必須在家長陪伴下使用；9至12歲，家長可以稍微放手一些，培養孩子學習負責任地使用數碼媒介，同時仍要保持監督角色；12歲之後，孩子逐漸可以獨立地使用數碼媒介，為自己的網上行為負責。

這套曾備受推崇的兒童數碼媒介使用規則，受到新冠疫情嚴重衝擊。當學校紛紛開設網課，不論幼稚園孩童還是小學生，都不得不頻密地使用數碼產品。一時間，不少孩子視力受損、體重上升，甚至出現肩頸痛、手指麻痹等問題。除了身體健康受影響之外，還有許多心理影響可能被家長、教師們忽視。現列舉一些值得關注的問題，希望幫助各位家長、教師查缺補漏，好讓孩子能受益於、而非受害於數碼媒介。

按3-6-9-12規則所建議，孩子需要經歷數年的學習進程，才能掌握到數碼媒介素養。但目前情况，迫使我們將這個學習過程壓縮，但絕不應忽略。

3至6歲幼童 縮短網課時間

對於3歲前的幼兒，目前並沒有上網課的實際需要，建議家長繼續避免讓他們接觸數碼媒介。需要留意的是，有家長在自己使用數碼媒介時，讓幼兒在旁邊觀看。這類情况也要避免。由於長期盯着屏幕不利於孩子眼睛、肢體發展；而且幼兒需要透過與家長的互動交流，學習溝通、表達、情緒控制等非常重要的能力，當家長自己的注意力被數碼媒介佔據，自然減少與幼兒互動的機會，不利幼兒成長。此外，幼兒可能誤觸一些功能，對家長造成數據或財務損失。

3至6歲幼童，如果需要上網課，建議盡量縮短每一節網課時間，因為他們自學自理能力還不足夠。條件允許下，最好給孩子專用設備，只安裝孩子需要的程式，且設置家長管控（parental control）模式，讓孩子無法自己下載程式，而網課以外的使用時間則應該盡量簡短，並在家長陪伴下使用。至於6至12歲學童使用數碼媒介需要注意的事項，下期再談。

文：程綺瑾（香港中文大學社會工作學系助理教授）

[Happy PaMa 教得樂 第338期]