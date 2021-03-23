客座隨筆：幼兒在家運動 提升學習動機

適量的運動，有助小朋友身心健康。不少研究也發現，運動對學習能力有正面影響。過往有研究發現，兩側協調運動有助提升專注力；也有研究發現帶氧運動有助即時的認知表現；前庭刺激活動則有助調節覺醒狀態。因此，別小看運動的好處。

若學習能配合遊戲及運動，孩子更能享受學習過程，這樣，家長便不用花盡唇舌、氣力，小朋友也許都會主動去學。家長只要投「孩」所好，由他們喜歡的玩意入手，利用簡單器材，在家做一些感知肌能運動，或有意想不到的效果。

以下介紹的運動，適合3歲以上的兒童去做，如有疑問，可向物理治療師查詢。

1. 捲腸粉

重點訓練：前庭刺激

運動內容︰在牀上或軟墊上，躺在浴巾的一端，轉身至身體被毛巾包裹住（避免覆蓋面部）。成人牽住毛巾末端，輕輕拉起，小孩再轉身滾動，至完全打開毛巾。注意先慢慢拉開，查看小孩的反應。切勿太快，避免造成碰撞

增加難度：手持豆袋或毛公仔，隨着轉動，擲到籃子內

2. 彈彈球

重點訓練：前庭刺激、聽覺專注、空間定向、動作協調、帶氧運動

運動內容︰坐健體球，雙腳踏地

【遊戲1】播放音樂，上下彈動，音樂停頓就停下來

【遊戲2】手持豆袋，上下彈動，同時轉方向，擲向目標（可加入顏色配對）

（註︰注意平衡，成人先協助穩定健體球，或牽手練習）

3. 眼到、手到

重點訓練：追視、手眼及雙手協調

運動內容︰在紙盒開一個洞，畫上起點。雙手持紙盒，將乒乓球由起點搖到小洞

增加難度：畫上數字，乒乓球經過數字（可依順數或倒數）到小洞

4. 坐飛氈

重點訓練：動作協調、帶氧運動

運動內容︰坐在大浴巾上，手執毛巾前端，伸直，再屈曲雙腳，在地板上向前推進。孩子需要按題目，坐飛氈去取答案卡（如配對、認字）

上述每項運動可做約5至10分鐘，家長不妨讓小孩參與編排時間表，也要因應孩子的情况，調節活動。值得一提的是，有時候小朋友玩起來，會過於興奮，四處跑、跳，家長若遇到這情況，可嘗試利用本體感刺激，幫助他們冷靜下來。做法很簡單，可請小孩平臥，再在他身體上慢慢滾動健體球或膠球，同時輕輕按壓，這有助他們平復情緒。

文：陳綺華（公開大學護理及健康學院高級講師）

[Happy PaMa 教得樂 第338期]