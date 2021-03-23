善養救未來：尋找你的內在小孩

情緒反應源於受傷經歷

教養巨著《善養小童成大同》的作者兼澳洲心理學家Robin Grille在他的最新著作Inner Child Journeys（意即「內在小孩之旅」）一書中提到每個人的心底都住着一個小孩，這個內在小孩正是由我們童年經驗所建構成的。在教養孩子的過程中，家長不時會被孩子勾起一些似曾相識的強烈情緒，掀起一些難以言喻的渴望，這些情緒反應其實都是源於那個曾經受傷的內在小孩，內在小孩正在不知不覺間影響着我們的生活選擇、人際關係、工作模式、教養方向等。

近日，有朋友向我訴說：「我以為在家工作，可長時間跟孩子相處，是一件快樂的事，可是，當相處時間愈長，我便發現自己原來很討厭見到孩子『扭計』，還會忍不住打鬧他，令親子關係變得惡劣。最後唯有主動要求老闆取消在家工作。」朋友坦言每當看見孩子「扭計」時，她都會感到非常憤怒、恐懼，並有強烈的羞恥感，除了打鬧更會鎖他在睡房靜思己過，直至孩子情緒平靜才把他放出來。然而，冷靜過後，朋友卻會對自己的行為感到內疚，不明白為何自己明明很愛孩子，卻總不能容忍他的小脾氣，而且孩子當下的行為雖然好像立即有改善，但不久又故態復萌，像個惡性循環。

專家連續4周末 網上開講

我嘗試用Robin書中探索內在小孩的指引去了解朋友的童年有否類似「感到羞恥」的經驗，她便憶起小時候每次「扭計」都會被爸爸用「好核突陀衰家」這句話來羞辱，更會掌摑和趕她出門口懺悔，當時害怕至顫抖的感覺仍然歷歷在目，她更說，直到現時仍會為自己曾「扭計」而感到羞恥。說到這裏，朋友徐徐地說：「我明白了，知道為何當我見到孩子『扭計』會感到那麼恐懼和羞恥，因為孩子『扭計』令我憶起自己小時候曾受過的傷害，我不曾被安撫，所以我也不懂安撫孩子，只懂學爸爸用冷暴力……」朋友覺察她像是把自己受傷了的內在小孩傳遞給孩子，她漸漸理解自己兒時的情感需要，亦頓時明白孩子在「扭計」時是渴望得到安撫和聆聽。

Robin在Inner Child Journeys一書中強調「家長的自我認識是善養的基石」。當我們不認識和正視自己內在小孩的需要，沒有經歷自我探索和療癒，又怎能理解孩子的情感需要，怎懂得安撫和善養孩子呢？4月中，教育大同很榮幸邀請到Robin Grille連續4個周末，在「善養計劃」下為我們在網上開講：「亂世中的堅持：以連繫善養孩子」，Robin 將會帶領家長、教師、助人工作者經歷一趟尋找內在小孩之旅，探討在亂世與孩子建立連繫的善養之道。

詳情可瀏覽︰shorturl.at/wzDG0

文：郭䔝彤（註冊輔導心理學家、「教育大同」善養小童成大同親職教養計劃團隊）

作者簡介﹕教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

[Happy PaMa 教得樂 第338期]