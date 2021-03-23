家家有禮：韓國人氣展覽襲港 潮拍美照

超高人氣的「人生照相館」展覽自2016年起在韓國國內巡迴展出，今年首次衝出海外，登陸香港。「人生照相館香港站」將展出30個拍攝場景，集合5大元素，分別是有趣活潑、情感洋溢、可愛生動、活潑互動，以及獨一無二。更特別加入從未公開的3個融合東洋文化及香港歷史的限定場景。最重要是展覽強調「自助式攝影空間」的概念，並引入影樓式專業照明和燈光，讓人人都可以在毫無壓力的環境下，憑手機鏡頭便能輕而易舉地拍出好照片。

◆INFO

人生照相館香港站

日期：4月1日至6月9日

（4月12、26日；5月10、24日；6月7日休館）

時間：上午11:00至晚上8:30（每天設有5個時段：上午11:00，下午1:00、3:00、5:00及晚上7:00，每時段限時90分鐘）

地址：九龍灣常悅道18號PORTAL 6311 1樓

票價：周一至五特惠票（3至12歲及全日制學生）$158，成人標準票$175；周六日及公眾假期特惠票（3至12歲及全日制學生）$175，成人$195

購票：KLOOK客路（bit.ly/3bVqcIx）

■送「人生照相館香港站」入場門票

「人生照相館 香港站」送出入場門票予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲標準門票3張。得獎者可於4月1至18日（4月12日休館日除外）憑入場券於活動開放期間前往「人生照相館香港站」（適用於周一至日）， 逾期無效。（圖2）

有興趣的讀者請於3月26日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：「人生照相館香港站」將展出多少個拍攝場景？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第338期]