從小參與家務 增孩子自我價值感

Bonnie去年底帶着兩名女兒，跟隨丈夫沈旭暉（Simon）移居台灣，過着沒有家傭的生活。她笑言，和Simon結婚初期也沒有聘請女傭，因此她雖然多年來沒有「落手落腳」做家務，有點「生疏」，但也未至於不能應付，只是6歲雪雪和4歲雪糕自出娘胎後，也有兩名家傭貼身照顧，轉變較大。

教女有方 小姊妹自理能力佳

幸而夫婦向來教女有方，因此年紀小小的雪雪和雪糕，自理能力也蠻不錯，「即使以前有工人姐姐，她們都要自己收拾玩具、自己刷牙洗臉、自己換衣服的，不能假手於人」。來台灣後，雪雪更是「一夜成長」，長髮披肩的小妮子，早前便向媽媽表示，想學習自己洗頭沐浴，Bonnie笑指求之不得，「其實有時做媽媽的，也不用太緊張，頂多冲洗不乾淨有『泡』，那再洗一遍就是了」。

意外收穫是，兩姊妹去到台灣後，入讀蒙特梭利學校，由於學校主張培養小孩獨立自主的個性，午飯後所有學生都需要自行清潔餐具，兩姊妹因而愛上了洗碗，回家後更主動提出幫忙，「當然鑊、煲等大型煮食用具她們處理不到，但碗筷、碟子沒問題的，而且姊姊性格很細心，雖然洗碗要用較長時間，但很乾淨，妹妹就可能需要我事後再幫忙一下」。

從小做家務 工作更易成功

根據美國哈佛大學一項長達80年的研究，從小有參與家務的孩子，長大後會較為快樂，同時也更易在工作上取得成功。How to Raise an Adult作者Julie Lythcott-Haims，也是基於這個研究撰寫此書的，她認為，當孩子從小參與家務，便知道再繁瑣討厭的家務，也得有人做，自然明白團體合作的重要，將來投身社會，也會有更高的團隊協作能力，這也是成功人士的必備條件。

修畢兒童與家庭教育碩士的Bonnie也認同研究報告，她說，即使不談長大後如何，讓小朋友參與家務，好處當下立見，「他們的自我價值感會較強，『媽媽覺得我重要』。若是親子一起合作完成的家務，更加可促進彼此感情」。

[Happy PaMa 教得樂 第338期]