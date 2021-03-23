分擔家務：家長分享實戰經驗 小隊友做家務 培養責任感

文︰許朝茵、沈雅詩

去年尾，聯合國婦女署（UN Women）發表的全球統計數據顯示，在疫症爆發後，女性需花費更多時間在無償的家務上。報告指出，疫情前，全世界每天合計160億小時的無償工作中，包括家庭照顧、兒童教育、家務活動等，75%都由女性負責，是男性的3倍，而在疫情期間，女性的擔子更至少增加了1倍。當中的辛酸，相信一眾港媽也感同身受吧！

《我會！我會！成為家事好幫手》作者、社工系畢業的Vanessa，一直鼓勵媽媽們放手讓小孩參與家務，「1歲多開始先培養他們的自理能力，之後再按部就班教他們做家務」。在Vanessa眼中，讓子女參與家務，不單純為分擔媽媽的壓力，最重要是藉此培養他們的責任感，建立良好品格。

曾從事自閉症兒童教育工作近20年，擅長運用應用行為分析（ABA）的她，發現現今職場上不少年輕同事，做事都欠缺責任心，這或許與這一代人都習慣被照顧周到有關。於是啟發到這名如今育有一個11歲兒子的全職媽媽，創作一本關於教育孩子做家務的繪本。

分擔代替「幫忙」

萬事起頭難，Vanessa提議可讓幼兒先從簡單的家務入手，「例如摺衫時，可請他們幫忙配對相同的襪子，或者可選擇摺手巾或褲子等較易處理的衣物」。但她強調在過程中，別讓孩子以為自己正在「幫」媽媽做家務，因為其實家務應由各家庭成員共同分擔，「當我想安排兒子摺衫時，我會說『不如我摺上衣，你摺襪子』而不會說『幫媽媽摺衫，好嗎？』」。

當孩子努力學做家務時，並非代表媽媽可以在旁休息或玩手機，Vanessa提醒，家長反而要「金睛火眼」留心小孩每個動作，確保他們不會受傷，「我叫兒子洗菜時，我會留心他不會伸手觸及附近的電掣插蘇」。另外，媽媽亦要有心理準備，最初一定要幫忙「執手尾」，「但即使見到孩子做得不夠好，也別在他們面前重新做一遍，因為這等同當面批評，嫌他們做得不夠好」。

「拆碎」工作 參與一部分

若想節省時間，Vanessa建議家長可把工作「拆碎」，只安排子女參與一小部分。例如洗菜，可只讓他洗5條，「不過，如果小朋友主動提出想一手包辦，我想家長還是應該盡量配合，別讓孩子失望」。

當孩子年紀漸長，有一定的能力時，Vanessa則認為父母可交託一些「責任」予小朋友，例如幫忙照顧家庭成員等，加強他們的責任感。她以自己家庭為例，「我丈夫出差前會叮囑兒子照顧媽媽，着他『留意媽媽會不會太累』，那幾天兒子會更積極主動幫手做家務。若家中有長者，不妨鼓勵孩子幫助看顧」。

說到「四大長老」（祖父母、外祖父母）溺愛孫兒的問題，舉例有老人家會待在3、4歲孫兒身邊餵飯，或窒礙孩子的成長。Vanessa 說，可由鼓勵小孩開始，舉例當小朋友懂得自己吃飯時，媽媽便要作出具體的稱讚，「你很叻啊，可以自己拿匙羹，吃完一頓飯，不用餵了」，當孩子得到鼓勵，便樂意每餐都自行進食。

[Happy PaMa 教得樂 第338期]