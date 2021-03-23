法國復古未來主義組合 木家具「漂浮」過去與未來

法國創意家具品牌Hervet Manufacturier，素以復古未來主義為設計主軸。由樂隊Daft Punk創作總監Cédric Hervet及其堂弟Nicolas Hervet創辦，創作靈感源於他們童年時代着迷的未來派流行文化，炮製一系列糅合復古與科幻未來感的奢華家具，既讓大家「從過去看未來」，也「從未來看過去」。

．問：記者

．答：Hervet Manufacturier

問：你們少年時代最愛的Top 5電影？

答：Star Wars、Back to the Future、Captain Flame、Albator，以及James Bond。

問：你們如何定義「復古未來主義」？

答：前衛、具有復古靈魂的未來派設計。

問：為何合作創辦品牌？

答：首先我們喜歡一起創作，而且我們喜愛的風格相同，更重要的是，我們能夠好好相處，深信合力創辦品牌會是一趟很了不起的探索經歷。

問：你們是堂兄弟，是否一起成長？

答：我們一同成長，自小已很親密，總會一起度過假期，這除了令我們建立深厚的感情，亦是一段刻骨銘心回憶。

問：童年、青少年時期有哪些難忘回憶？怎樣影響你們的創作路向？

答：我們在10多歲的時候，已經不斷尋找可以自行創造的物件，記得當時已很嚮往透過自己一雙手創造作品。我們曾合力製造一輛踏板車，它是我們最具紀念價值的收藏之一。我們還嘗試複製在Back to the Future II電影中出現的懸浮滑板！任何一個夢想或靈感，對我們來說，都是個表達自我、創造一些東西的機會。

懂閱讀木材 才能「馴服」運用

問：你們來自著名的木匠家族，對你們有什麼影響嗎？

答：我們繼承了木匠工藝和精神，亦憑着這份熱誠，從零開始創立自己的品牌。

問：怎樣才能把木材發揮得淋漓盡致？

答：只有多年的經驗和練習，才可以成事。你必須懂得閱讀木材，從中了解及馴服它，才能夠好好運用。

問：你們怎樣形容自家品牌的美學？

答：復古未來主義。在家具的表面可見連接的木材紋理，它們的色彩和諧，就像有一股神奇力量將所有元素匯聚起來。若細看我們的設計，會發現幾乎所有不同的家具都在「漂浮」，讓人聯想起宇宙飛船降落的一刻。

憑創造力回到過去、到訪未來

問：品牌的對象是誰？

答：我們的客戶主要是藝術品收藏家，不過，愈來愈多擁有不同興趣的人，也開始喜歡我們的創作。

問：音樂是你們的靈感泉源之一，你們會以哪類型音樂來形容自家創作？

答：可以是電子音樂，也可以是古典音樂。

問：若有一部時空穿梭機，你們希望回到過去、到訪未來嗎？

答：雖然我們總是緬懷過去，尤其是1950至1980年代，不過，我們不需要時空穿梭機，也可以透過創造力，從過去跳到未來，反之亦然。

文：劉詩言

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

●查詢：連卡佛 2118 2288 Hervet Manufacturier www.hervet-manufacturier.fr