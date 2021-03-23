汪星人潛入「海底」 與魔鬼魚鬥搶鏡

平日家長帶孩子遊海洋公園，當然會到海洋奇觀欣賞各種海洋生物，今次各位寵物「爸媽」也可趁着「汪星家族『寵』動員」活動，帶毛孩走進這個有近400種海洋生物、共5000多條魚兒的大型水族館裏。跟平日遊覽海洋奇觀的路線不同，主人和愛寵會在海洋奇觀出口泛着藍光的巨型觀賞屏前，觀賞魔鬼魚在水中「滑翔」，小魚兒成群結隊地暢泳，還有巨型魚類突然貼在玻璃上的刺激畫面，讓狗狗眼界大開，「一家大細」更可在這個海洋屏幕前拍下狗狗第一次遊水族館的「歷史性」一刻，珍藏留念。

待毛孩的眼睛適應黑暗環境後，大家可以再一步步走進館內往另一個焦點——直徑5.5米的觀賞圓頂，光線會從圓頂幽幽透進，水流折射讓地面泛着一閃一閃的水紋，獨特的光影效果，加上各種海洋生物游來游去，為毛孩帶來新的感官體驗。不過，公園是次只開放這兩個「景點」給人寵，其他如淺水區、珊瑚隧道等均不能進入。

操場跳欄走平衡橋放電

比起靜態的觀賞，跑跑跳跳好像更深得狗狗的歡心。離開海洋奇觀後就轉到寵物「智fit操場」，在這個放電地帶，設有隧道、平衡橋、障礙物、小欄柵等，狗狗可以爬高爬低，盡情釋放電力，不過要提醒各位「爸媽」，場內同時容納大小狗隻，大至Husky，小至芝娃娃都會同場活動，因此主人必須跟貼一點 ，抓好牽引繩，以防狗狗出現「肢體碰撞」，或因突如其來的追逐而嚇驚其他狗狗。

平日到主題公園，都會跟公園裏的吉祥物合照，作為海洋公園的吉祥物——威威司令，今次特意穿上新裝，變身為寵物美容師，跟毛孩一家人合照，而在場的工作人員也會隨身帶備寵物玩具，不時在鏡頭前弄出聲響吸引毛孩看向鏡頭，拍出精靈照片。

人寵湖畔開餐歎「骨頭」

與狗狗玩了整個上午，相信人寵都要稍微休息，一同走到食尚水都人工湖畔享用美食。給狗狗的營養餐，有南瓜雞肉蛋糕配士多啤梨、焗三文魚肉餅及雞肉蔬菜凍批，營養餐經海洋公園獸醫團隊認可，食物除了有靚靚賣相，也確保能為狗狗補充足夠營養，記者現場所見，狗狗們瞬間KO食物，相信牠們對這個營養餐也相當喜歡。而主人則有all day breakfast，以骨頭造型的炸煙三文魚馬鈴薯比較吸睛。由於座位有限，記緊預訂套票時先選定用餐時段，每節為1.5小時。

最後提醒打算帶毛孩遊園的主人，由於是次寵物活動範圍大多處於室外，天氣回暖時建議主人帶備小風扇與遮陽傘等，而園區也會為寵物準備補水站和消暑冰塊，隨時為毛孩降溫。

■海洋公園 汪星家族「寵」動員

日期：3月27至28日、4月2至6日（公眾假期）

時間：上午8:30至下午1:00（須於上午10:00前入場）

地點：香港海洋公園海濱樂園專區

費用：1人套票$400（1人及1狗）；2人套票$500（2人及1狗）

內容：

．主人及狗狗活動門票（進入指定活動範圍）

．主人全日早餐及狗狗套餐

．Vetopia Online Store禮品包1份

報名及詳情：bit.ly/3tHv1Ll

註1：狗狗須已接種預防狂犬病疫苗，領有漁護署發出之有效狗牌照，並已植入微型晶片，同時需要在不少於14天前已全數接種預防一般傳染病的疫苗，詳情可查看海洋公園網頁

註2：狗在公園範圍內須以狗帶牽引。如狗重量逾20公斤，狗帶長度不應超過2米

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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