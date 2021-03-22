養生帖：戒冷飲避風寒 遠離子宮內膜異位

10個女性1患病 可致不育

現今都市人壓力大，影響免疫功能而導致各種疾病，青春期少女也不例外。家長應多關心她們，在發育及月經初潮時多吃營養豐富食物，如新鮮魚肉和蔬果，少吃甜食和煎炸刺激食物；生活起居上不穿超短裙，腹不露臍，早睡早起，多做些親子活動。如發現女孩有痛經和月經不規則時，應盡早做婦科超聲波檢查和看中醫治療。

預防勝於治療，中醫藥在預防保健有明顯優勢。西醫解釋子宮內膜異位症病因，是由於胚胎期未分化的細胞停留於盆腔內，經青春期發育後演化成子宮內膜細胞；中醫則理解為先天不足，腎虛、腎精不足，加上後天環境（如壓力七情致病、外受寒冷、內傷生冷等因素），導致氣滯血瘀，胞宮受寒，經血逆行，瘀血內阻胞宮而發病。故此，女性從發育期開始應戒冷飲、避風寒，經期應注意保暖，少貪冷氣，加強體育運動，增強體質，也要戒冰冷食物如雪糕、沙律等。成年和生育期婦女，平時要寒溫適宜，注意下腹保暖，飲食均衡，自我保健艾灸關元、氣海、足三里等穴。「陰平陽秘，精神乃治」，及早發現疾病及時治療，在身體剛出現陰陽失衡時，找中醫調理醫治，在腫塊未形成或腫塊極小時得到醫治。

文：戴菊英（香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房註冊中醫）