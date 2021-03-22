灰甲擊不退 春風吹又生 食療祛濕 益氣血助驅邪

甲癬（灰甲）是個既影響指甲外觀，也可帶來不適徵狀的感染性皮膚病。中醫認為灰甲的發生與氣血不足及濕邪有關，正氣不足容易受到感染，病情反覆難癒，容易復發。針對屢醫不效的灰甲，除要注意正確用藥及妥善護理外，配合中藥扶正，增強體質，有助戰勝病邪。

灰甲醫學名稱為「甲癬」（Onychomycosis），是一種由真菌感染引起的傳染性皮膚病。當真菌如皮癬菌、黴菌或酵母菌等直接或間接地接觸皮膚裂縫，或位於指/趾甲或甲牀傷口，便有可能造成感染，形成灰甲。當真菌持續匿藏於甲內繁殖，臨牀上會出現甲面混濁、變黃或變灰並帶有白斑，甲板變厚或變脆，指/趾甲發出異味，甚至令甲板變形、剝落和疼痛。西醫治療灰甲，包括外用抗真菌藥、口服抗真菌藥，以及激光治療。

真菌感染 天氣潮濕易發

中醫對於灰甲也有相關文獻記載，在清代許克昌的《外科證治全書》中，稱為「鵝爪風」或「油灰指甲」，提出可以用白鳳仙花搗爛外治。鑑於灰甲發生與天氣和暖、潮濕，以及手腳經常濕水、鞋襪不通風透氣等有關，因此中醫認為灰甲發生有「濕」的因素。濕性趨下，臨牀上灰甲較易影響足趾，而且可伴隨足癬（俗稱香港腳）發生。無論是外在環境的濕邪以及因飲食水液運化欠佳而產生的「內濕」，皆是灰甲致病因素。濕邪浸漬，使致病原得以滋長蔓延。

不少記載於中醫文獻內的灰甲治療方法都是外治法，如外塗、浸洗，常用藥包括苦參、土茯苓、白鮮皮、地膚子、蒼朮等有祛濕、解毒功能的中藥。至於內服中藥方面一般着重祛濕健脾，常用藥如蒼朮、白朮、茯苓、薏苡仁、扁豆、萆薢等，通過改善體質，使致病原不利滋長，並促進身體自我修復。

養肝健脾 四君子湯祛邪

中醫醫治灰甲的特色為十分重視扶正。中醫理論認為「邪之所湊，其氣必虛」，對於常規中、西醫治療效果不理想，病情反覆難癒或灰甲經常復發的患者，原因多由於正氣不足。脾胃氣虛會令身體及四肢缺乏氣血濡養，一方面削弱身體抵禦疾病的能力，另一方面妨礙病體康復。此外中醫認為「肝藏血，其華在爪」，指/趾甲的健康與中醫「肝臟」的功能密切相關。肝血不足，可導致爪甲不榮，對一般人來說使指甲變脆、變薄、變軟，對灰甲患者來說則既可使灰甲病情反覆，纏綿難癒，也不利新甲生長。通過扶正補虛、益氣健脾、養肝補血，有助增強自身對疾病的抵抗力，以及促進灰甲康復。

用於難治灰甲的扶正藥物，包括有健脾益氣作用的黃芪、黨參、白朮、熟薏仁等，以及有補血養肝作用的當歸、白芍、枸杞子、山茱萸等。常用的補益方劑有四君子湯、補中益氣湯、四物湯、八珍湯等，可配合治療灰甲、抑制真菌生長的中、西藥物一併使用，雙管齊下驅邪扶正，以增強療效。

除針對致病因素用藥祛邪，輔以扶正增強體質促進康復外，灰甲患者還要配合正確的皮膚護理，以及日常飲食起居的養生調攝。由於灰甲是傳染病，患者一定要注意衛生，例如接觸患處後一定要徹底洗手，所用的剪刀、甲銼或指甲鉗亦要妥善消毒，避免共用毛巾，在患病期間不要到泳池、修甲店、腳底按摩店等。其次要保持足部通爽，如要穿透氣合腳的鞋襪，足部濕水後要及時抹乾（特別是腳趾間）並勤換襪子，回家後可將穿過的鞋子放在通風處或有日照的地方。

少吃甜膩生冷 防病邪乘虛而入

日常飲食方面，灰甲的病機有「濕」的因素，太甜、太油膩的食物會直接生痰助濕，而寒涼生冷食物則會損傷脾胃，脾虛則容易造成濕困、濕阻，均有利病邪侵犯身體和窒礙復元。因此患者宜少吃肥膩、多油、甘甜，以及屬性寒涼生冷的食物。睡眠不足除會耗氣、傷陰，也會妨礙身體的自我修復，因此建議灰甲患者要保持充足休息，減少操勞。

灰甲臨牀上是個難治病，療程通常需要數月甚至更長，堅持耐心治療和妥善的皮膚護理，都是成功治癒灰甲的重要因素。無論是西藥抑或中藥，灰甲患者都必須持續用藥，不可半途而廢。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：林曉慧

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