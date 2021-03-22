知多啲：輕症搽類固醇最有效 生物製劑適合重症

洗澡水忌過熱 選低敏潤膚膏

異位性皮炎成因是皮膚先天有補水缺陷，故需要適當護膚，還原皮膚屏障功能。一般建議病人洗澡不應用過熱的水，選擇非鹼性、沒香味、不起泡的沐浴露。洗澡後以毛巾輕印身體，馬上抹上潤膚膏，避免皮膚變得乾燥；建議選擇無香味、低敏、乳質狀的潤膚膏。

減低發炎方面，病情輕微至中度患者可外用藥膏，目前為止以外用類固醇最有效。不少患者或家長抗拒使用類固醇，因擔心副作用；不過只要按病人年紀、皮炎位置及嚴重程度來選擇適當藥膏，按醫生指示使用，類固醇仍是安全又有效的藥物。

如不想使用類固醇藥膏，亦可選擇外用非類固醇藥膏，如他克莫司（tacrolimus）及吡美莫司（pimecrolimus）。龔家怡指，非類固醇藥膏副作用較少，適用於病情較輕微的患者，可用於皮膚特別薄的位置，包括面部、眼睛附近及關節位等。她提醒初次使用非類固醇藥膏，或有「㷫合合」輕微刺痛感覺，屬正常反應。

如果單純塗抹藥膏未能控制病情，則要用其他方法，如照燈治療（phototherapy），以UVA或UVB光線照射皮膚，壓抑皮膚敏感反應；惟照燈治療需每周照燈2至3次，為期約3個月，未必適用於上班族及學生。

口服類固醇可免則免

至於嚴重患者，或需口服非類固醇藥物，包括環孢素（cyclosporine）、甲氨蝶呤（methotrexate）等，這些藥物有調理免疫系統效果，副作用較長時間服用類固醇少。龔家怡提醒，口服非類固醇藥物要使用一段時間才見效，亦有可能有嚴重副作用。至於口服類固醇，則「可免則免，只可短時間食，讓患者過渡好辛苦的時間」。

近年有較新式的注射式生物製劑Dupilumab，可治療中至嚴重程度異位性皮炎患者。龔家怡指，生物製劑針對引致皮膚發炎的細胞因子（cytokine）：白細胞介素-4（IL-4）及白細胞介素-13（IL-13）。傳統口服藥物會壓抑整個免疫系統，生物製劑則選擇性（selective）壓抑相關免疫反應，對患者免疫力影響較少。

生物製劑價格較昂貴，患者首星期打2針，之後每兩星期打1針，療程需時視乎病情而定。龔強調，生物製劑亦不能根治異位性皮炎，「暫時沒有一款藥可以令異位性皮炎斷尾」；要控制好病情，關鍵不在於藥物種類，而是要及早用藥，把皮膚穩定在正常狀態，方可「斷尾」。