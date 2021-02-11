知多啲：純正CBD難抽取 殘留THC違法

香港理工大學應用生物及化學科技學系助理教授郭穎軒指，要從大麻中抽出CBD、THC，要先將大麻植物的部分（例如大麻葉）打碎，浸於油或有機溶劑中，提取大麻素；或使用二氧化碳超臨界萃取（carbon dioxide supercritical extraction），以高溫高壓的二氧化碳令大麻素「溶出來」。抽出大麻素後，再以不同方式純化，如離心、蒸餾、結晶等，將CBD油分層取出。

抽取技術未成熟

他續指，用於抽取CBD油的技術雖屬「已有技術」，「但如何做到最好、純度最高仍待研究，暫時技術未可以像製作魚油般成熟」。上述方法可以抽出高純度CBD，但「都好睇手勢」，如結晶法要經人手處理，或影響CBD純度，以溶劑萃取CBD，溶劑有可能殘留在CBD內。一般而言，要避免殘留物，令CBD純度更高，可選擇蒸餾法。

機器或測不出極微量THC

郭提醒，要做到THC含量為0%的CBD產品「有難度」，即使是機器亦可能有偵測極限（detection limit），或未能測出極微THC含量。市民若要選購這類產品，要小心注意產品成分、用量等，以免誤墮法網。

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