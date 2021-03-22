減壓紓敏助眠無實證 大麻二酚 小心撞藥脾氣躁

從大麻（cannabis）提取的大麻二酚，到底與大麻有何不同？使用含CBD產品，會否上癮？

CBD產品成為城市人的減壓新寵，它與大麻有何區別？精神科專科醫生曾繁光指，大麻可由大麻花、葉、種子等的分泌物提取出來，當中有超過100種活性成分，四氫大麻酚（tetrahydrocannabinol，THC）及CBD是其中兩種。服食大麻會出現幻覺，多數是由THC引起。精神科專科醫生麥永接補充，兩者的化學結構幾乎相同，最大分別在於原子排列和佈局令THC有精神活性作用，如迷幻感覺；而CBD則沒有精神活性作用。

抗焦慮功效只來自小型研究

人體天生有內源性大麻素系統（endocannabinoid System，ECS），ECS有大麻素受體（cannabinoid receptors）CB1、CB2，可與大麻素結合並產生反應。麥永接指，THC進入人體後，會與主要集中在大腦的CB1受體結合，影響腦內「獎賞系統」，分泌更多多巴胺，令人有興奮感覺及其他精神活性作用；而CBD則不會直接刺激CB1受體，只會調節（modulate）並跟ECS有互動作用，故沒有精神活性，例如上癮、迷幻感等。

坊間對CBD的功效眾說紛紜，有指可紓壓、止痛、助眠，甚至用於護膚。曾繁光認為，現時醫學界對CBD認識仍然不深，特別是其原理、功效，「大家都未好明白」。不少外國研究指「CBD是大麻中正面的成分」，有抗焦慮及抗抑鬱效果，但只屬「小型、有限度」的研究。早兩年有研究以CBD輔助治療精神分裂，紓緩徵狀，「但用來醫精神分裂得唔得？他們認為不行，或者可以說是未有結論」。曾再三強調，CBD功效「暫時找不到具說服力的研究」；「要記住CBD不是藥」，使用時要十分小心。

「CBD不是藥」

麥永接補充，臨牀上目前只有一種獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准上市的大麻萃取純化藥物，可用於治療兩種罕見和嚴重的腦癇症。翻查香港保安局禁毒處文件，本港暫未有含CBD的註冊藥劑製品。有關CBD其他功效，「暫時未有強大數據支持」。

跟薄血丸「爭櫈仔」 或致出血

CBD產品愈來愈多，使用上有何要注意？麥永接指，不少人認為CBD不會上癮、天然安全，惟這是「錯誤觀念」，因CBD可能有副作用，如令人昏睡、頭痛、作嘔、脾氣暴躁等，嚴重更會傷肝。若同時服用其他藥物，有可能導致藥物衝撞，影響藥物在血液中濃度。由於不少藥物均要經過肝臟細胞色素P450（cytochrome P450；CYP）分解，CBD會與其他藥物爭奪酵素位置，引致競爭性抑制（competitive inhibition），降低CYP分解藥物的能力，令體內藥量增多或改變。他提醒，藥物血濃度改變可大可小，如薄血丸藥量突然提高，或導致出血。

未知每日攝取上限

曾繁光表示，暫時未有醫學數據建議CBD的每日攝取上限，「沒有人知吃多少會死，或者吃多少才有效」，建議使用這類產品前，應留意CBD含量，還有包裝上有沒有相關警告，如不可與哪一類藥物同服等。而想治療失眠、疼痛等問題，「其實有好多有實證支持的藥物可以用」，曾反問「我們是不是應該使用有已知效益、可能副作用的東西，而不是一些效益未知的東西呢」？

文：姚穎彤

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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