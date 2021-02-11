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2021年3月21日星期日
漫畫連載
同場加映：普立茲克獎得主——法國二人組Lacaton & Vassal 「不建築」的建築師
勢為何物
幽怨的無言．廢物的藝術
周日話題：「時與勢在我們一邊」
星期日現場：點止種族主義咁簡單
開門讀書：不合時宜
阿貓阿狗：#101 菜心
周日話題：當種族主義俘虜本土
圖文城市：誰與誰？
5年C班RE－U：仲諗？行啦！ 甜品道路上的回甘滋味
七情上面：爸媽我哋走定留？
十二因緣：霧中登獅子山
movie chic movie style：《浪跡天地》：把孤寂轉化為靜觀
bringing up movie：一窮二白虎生威——論《白老虎》之電影改編
家明雜感：《同學麥娜絲》老同學，你近况何如？
影片簡評
咩世界：第184期 ／打唔打
漫畫連載：That City那城 Vol. 38
星期日文學‧陀思妥耶夫斯基：虛無的叛逆者《卡拉馬佐夫兄弟》
{藝評達人}約翰百德 國安法陰霾 驅不散良善與創作
讀食時光：惹味易做 辣炒年糕
綠色生活：英歐強制廠商提供零件 香港可仿效？ 訂立維修權 助電器續命
通識導賞：該打不該打？ 科興疫苗與心臟病的距離
科網世代：霑仔講霑叔 兩代廣告路 從入屋到入心
未來城市：路面空氣變清新 巴士轉電動最有效？
咩世界：第184期 ／打唔打
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【明報專訊】文•郭梓祺
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