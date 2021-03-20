e之選：羽量級「文青王」 玩菲林懷舊風

X-E4機身僅重364g，輕巧而簡約；不少細節都切合攝迷的使用體驗，如配搭符合人體工學的手握位、翻轉LCD顯示屏等。設計靈感源自經典菲林相機的X-E4，機身頂蓋由鎂合金物料製成，強度足夠，而且經過拋光處理，更有復古格調。而作為FUJIFILM賣點之一的菲林模式，X-E4內置了18種，用家可根據主體、場景等來選擇，讓相片呈現出有如真實菲林冲曬般顏色。

暗黑精準鎖定焦點

新機內置2610萬像素X-Trans CMOS 4感應器，運用相位檢測自動對焦點，配合最新X-Processor處理器，0.02秒就精準對焦。對焦要夠快之餘，當然亦要夠準。X-E4用上最新的面部及眼部偵測技術，即使在弱光環境下亦能精準追蹤拍攝對象，官方更聲稱就算環境近乎全黑，仍可以快速準確地鎖定焦點。

除了影相外，拍片亦是X-E4的強項，可直接錄製4K/30P 4:2:0 8bit格式的影片至SD卡內，而更高質的4K/30P 4:2:2 10bit影片則可利用HDMI輸出至外置設備；還支援240p全高清超慢動作，拍攝出細節更豐富的影片質感。

■規格

感光元件：2610萬像素CMOS（23.5×15.6mm APS-C）

快門：1/32,000s至15min、B快門

ISO：160至12,800，可擴展至80至25,600

相片最高解像度：6240×4160

影片系統：4096×2160 29.9p

熒幕：3吋180度翻轉LCD

儲存媒體：SDXC記憶卡

其他：Wi-Fi、藍牙4.2、3.5mm收音咪接口、電子觀景器

體積／重量：121.3×72.9×32.7mm／364g（連電池及記憶卡）

售價：$6680（淨機身）

查詢：2673 8835