5010萬像素＋每秒30連拍＋8K拍片 無反超旗艦新標準

Sony新推出的無反相機Sony Alpha 1（A1），採用新研發的全片幅層疊式Exmor RS CMOS影像感測器，像素高達5010萬，卻依然具備高速連拍的性能。A1能每秒自動對焦和計算曝光120次，電子快門速度快至30fps，可連續拍攝155張RAW檔案相片，而且仍能保持自動對焦及自動曝光追蹤功能。而它的自動曝光的反應延遲短至0.033秒，即使環境亮度忽然改變，它也可以快速自動調整曝光。

每秒對焦120次 支援鳥眼對焦

A1的自動對焦系統中，相位檢測點多達759點，覆蓋約92％範圍影像，對焦快速、靈敏又精確。另外，實時眼睛自動對焦的效能也比上一款旗艦機A9 II提升30％。記者在studio實試A1高速連拍時，其對焦與連拍速度可說是飛快，追蹤着舞者拍攝，每張都成功對準人眼，成像十分清晰；加上閃光同步最短至1/400秒，更有利使用閃燈拍攝。而除了支援人／貓狗的眼睛自動對焦，A1更是Sony相機系列中首款支援雀鳥的實時眼睛自動對焦，更適合喜歡拍攝自然生態的人。

新散熱結構 可連拍8K片30分鐘

影片拍攝亦是A1另一銳意強化的功能。它是Sony Alpha系列中首部可拍攝8K（30p 10-bit 4:2:0 XAVC HS），並且是以8.6K超採樣，帶來更精細影像；結合高速自動對焦技術和色彩還原表現，可協助攝影師更靈活地後製。說到拍8K影片，用家或會擔心相機會否因為很快過熱而難以長時間攝錄，對此A1設有最新的散熱結構，減慢影像感應器及處理器的升溫速度，官方宣稱可連續錄製8K/30p影片約30分鐘。A1亦支援120fps速度的4K拍攝，即5倍慢動作影片。

A1還具備與FX9、FX6等攝錄機相同的S-Cinetone色彩矩陣，能攝出柔和的色彩和膚色，另提供自然的中間色調，滿足更深度表達的需求。

最快Wi-Fi 雙天線高速傳檔

A1亦照顧專業記者爭分奪秒的需要，提供快速而可靠的傳輸檔案方法：內置號稱業界最快的無線Wi-Fi，可使用雙天線在2.4GHz和5GHz頻帶上轉輸檔案，其中5GHz更支援2×2 MIMO，無線FTP傳輸速度是A9 II的3.5倍。相機亦內置1000BASE-T LAN插口，可直接用LAN線連接網絡，更高速及穩定地傳輸數據。

■官方試相

規格

感光元件：5010萬像素Exmor RS CMOS（35mm全片幅）

快門：1/32,000s至30s、B快門

ISO：100至32,000，可擴展至50至102,400

相片最高解像度：8640×5760

影片系統：7680×4320 30p（4:2:0 10位元 NTSC）

對焦系統：759點混合式（相位／對比偵測）自動對焦

熒幕：3吋可翻觸控式LCD

儲存媒體：SDXC（UHS-I/II 兼容）、CFexpress Type A記憶卡

其他：Wi-Fi、藍牙5.0、LAN、3.5mm收音咪接口、耳機端子、電子觀景器、5.5級影像防震系統

體積／重量：128.9×96.9×80.8mm／737g（連電池及記憶卡）

售價：$49,990（淨機身）

查詢：2833 5129

文：JJ

編輯：梁小玲

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