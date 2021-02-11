LED霓虹燈「點亮」千言萬語

Neon Light HK創辦人黃俊然（Zoe）與做煲呔的Lubee一樣修讀產品設計，2012年畢業後就創業，與伙伴開設計公司。「計仔多多」的她之後又開設party room和war game場，當跟拍檔設計場地時，想要一個很吸睛的霓虹燈裝飾，惟市面上選擇不多，突然想到：「自己本身不就是讀產品設計的嗎？」遂萌生做霓虹燈的想法，更於2018年成立Neon Light HK。

Zoe的父親從事電子零件行業，在選廠商上給予她很多意見。她親自到內地與廠商洽談，觀摩製作流程，最終選了一間主要做出口美國與歐洲的燈廠，設立了專屬生產線。當第一件產品完成後，他們也沒有急於招客，反而自己做「白老鼠」，在自家不同店面使用來測試新品。

可調亮度更靈活

他們的LED霓虹燈，並非使用傳統玻璃管的做法，但也需要人手逐步製作，包括裁剪燈條、燈管塑形、接駁電路等，考驗師傅手藝與耐心。而相對於傳統霓虹燈，雖然缺乏了玻璃的通透感，但使用時不會發燙，更可以調校亮度，平常可作照明，臨睡時又可以稍微調暗，使用更靈活。

Zoe表示，他們的員工都有設計背景，會逐步跟客人討論，了解燈具的用途和使用環境，以及想要呈現的效果。目前燈條有22種顏色和幾款粗幼的選擇，無論是中英文或圖案都可以製作。Zoe透露客人最主流的選擇是英文字或短句，比如人名、暱稱等；也有些人希望用霓虹燈送上鼓勵或表達愛意，如「畀啲掙扎！」、「Always be your side」等。

落訂前，設計師會先製作一個電腦效果圖給客人過目，落訂後5至7個工作天到貨。至於霓虹燈壽命，Zoe指官方數據顯示使用時間可達3萬小時，但她建議當作一般家電，不要長開不關，沒有需要的時候就讓它們稍「休息」。

■Neon Light HK

地址：大角嘴合桃街1號福昌工廠大廈

1樓B01室（參觀須預約）

查詢：6224 6494

網址：www.neonlighthk.com

[Feature]