百年古董珠寶 波斯工藝成就獨特美學

不少品牌也會回購和收藏歷史作品，Cartier也不例外。品牌的歷史作品可分成兩大系列：Cartier Tradition卡地亞經典古董系列和The Cartier Collection卡地亞典藏系列。前者為產自1975年或之前，經品牌鑑定與修復後，重新回到市場的作品；後者則是在品牌歷史中別具意義的珍品，只作展覽用途而不會對外銷售。

經典古董系列是設於日內瓦卡地亞古董典藏室（Art of Cartier Collection）之下的部門，在美國紐約亦有另一單位專注照顧美國古董市場的需求，兩者均蒐購及售賣Cartier於1975年前創製的古董珠寶鑽飾、鐘表及獨特配件，並在世界各地舉行古董展覽會。每件經典古董系列之古董珍品均有獨立證書，列明其創製日期、主要成分、金屬含量、寶石種類、分數及卡數等。在拍賣或古董行內經常見到Cartier古董，但品牌在驗證前均會對其真實性存疑，古董典藏室會以多年監證品牌古董的經驗，配合歷史檔案室資料的實證，確保每件珍品的價值。

伊斯蘭風格融入珠寶設計

最近，品牌經典古董系列公開了一批來自1910年代至1920年代為主的「新作」。在20世紀初，東方文化的影響力席捲藝術界，品牌創辦人的孫子Louis Cartier對此亦深感興趣。他先後於1903年和1907年參觀馬森宮（Pavillon de Marsan，現巴黎羅浮宮一部分）舉辦的「穆斯林藝術展覽會」（Exposition des Arts Musulmans）和裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）舉辦的「東方織物及細密畫展」（Expositions de Tissus et de Miniatures d'Orient），開啟了他對東方文化和藝術的視野。他蒐集了一系列豐富的波斯細密畫收藏，並將這些藏品和自己的書庫公開給設計師參考。因為阿拉伯宗教文化禁止對真實形象描繪，衍生出波斯藝術品中矚目迷人的圖案，為穆斯林世界的清真寺、宗教學校及宮殿增添色彩。Louis對中東藝術和建築的欣賞，亦成就品牌一系列伊斯蘭風格作品。

三葉草髮帶 滿載阿拉伯風情

當時品牌製作的胸針、煙盒及化妝盒上，常見蔓藤花紋及多葉卷軸裝飾，靈感直接源自伊朗金屬鑲嵌紋飾。到1920年代，這些元素完全融入Cartier風格中，例如採用深藍和淺藍對比配色，1926年在巴黎製成的三葉草髮帶，便充分反映阿拉伯風格。精緻的鉸接式鏤空鉑金底座上鑲嵌鑽石，形成對稱的幾何圖案。這種圖案常見於伊斯蘭建築，以淺浮雕、拼鑲馬賽克磚或彩繪陶瓷的形式呈現。髮帶的中央圖案可取下作胸針佩戴，兩端亦可連接扣合，變成手鐲佩戴，反映品牌珠寶靈活多變的設計傳統。

若大家留意Cartier的古董作品，很多時會發現特別標明「Cartier Paris」、「Cartier London」或「Cartier New York」，因為品牌在1900年代曾經發展成3家公司。在1902年和1909年，Louis Cartier的兩個兄弟Jacques和Pierre分別在倫敦和紐約成立分公司，連同由Louis坐鎮的巴黎，3兄弟各自發展相關地區的業務，卻保持緊密聯繫，那段時期面世的產品，均會標明出自何處。

雖然品牌分開了3個基地，但在設計風格上卻同氣連枝。例如1927年Cartier New York為一名美國顯赫家族的成員，訂製Ornament頸鏈，其對稱的幾何圖案設計同樣令人聯想到阿拉伯裝飾風格。這條頸鏈是由一枚三角胸飾改裝而成，在20世紀初，獨特的三角胸飾流行一時，是女士禮服胸襟上的常見飾品，但隨着時裝風格演變，女士不再佩戴這種三角胸飾，品牌便受託將這枚華麗的胸飾胸針改造成頸鏈墜飾。細看會發現鑽石頸鏈中飾有數顆天然珍珠，東方美學在當時大為流行，天然珍珠的價格飈升，只有富裕的客戶方有能力選購，更突顯此頸鏈的價值。

受裝飾藝術影響 切割、配色大膽

1928年Cartier London製作的一枚花瓶吊墜/胸針，則是為一名印度工程師訂製的作品。花瓶圖案可從主頸鏈取下，作為另一條真絲繩帶的吊墜，另外亦可用作鉑金及鑽石鏈帶的吊墜或胸針。1920年代是裝飾藝術風格的鼎盛時期，當時第一次世界大戰結束後，珠寶設計有了根本的變化，開始趨於抽象風格，以凝煉造型取代寫實表現與自然主義手法，對花卉細節刻劃愈來愈少，反之更着重豐富的寶石切割工藝與大膽的色彩變化。此枚吊墜/胸針正好反映了當時的風格，花瓶形狀設於正中，兩邊是抽象的花卉與對比色彩。品牌運用各種形狀和切割的鑽石，大膽混搭縞瑪瑙和祖母綠，帶來生動活潑的感覺。

由三葉草圖案、幾何造型，到抽象花卉的珠寶設計，雖然分別來自巴黎、倫敦和紐約，但也可以看到背後一脈相承的東方藝術元素，反映了當時的風格和工藝的傳承，甚至留傳到今時今日的高級珠寶設計中。當中互相呼應的細節，實在值得大家細細欣賞。

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文：張曉冬

編輯：王翠麗

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