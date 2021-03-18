鄭虹 在平凡的東西找到靈感 放慢節奏 享受創作過程

1.你會如何定義自己?

我覺得稱呼自己是個藝術家太沉重，其實創作是人的一種本能，遠古人類已開始觀察生活，積累情感去做創作，所以我會定義自己是個喜歡不斷觀察生活的創作人。

2.有什麼人或事情對你人生有最大的啟發，從而帶你走到今天?

我自10歲起就不斷畫畫，到某一刻不想再在傳統畫室練習和臨摹，只想畫自己喜歡的東西。到進入中大藝術系之後，進一步了解何謂藝術，並學習如何表達自己。當你學習表達自己時，也會看清自己如何觀察這個世界，開創一個自己的世界觀。記得有一課對我很大啟發的繪畫堂，全班同學繪畫同一組石膏像，目的不是去發掘自己的風格，而是要忘記自己過去所學，重新觀察和發現所繪之物及自己，這一課繪畫堂長達個多月，不斷修改同一幅畫作，讓我發現創作過程就是要不斷取捨。到現在我還會做類似的練習，這對我的作品也有頗深的影響。

3.你的創作靈感來自什麼地方?

我的靈感多數來自屋企附近（笑）。例如由家到工作室的一段路，都是一些熟悉的地方，我會將心中所想透過平凡的東西呈現，例如城市周圍都看得見的街燈，我會將它們想像為自然界的星星，我對世界的好奇令我想像到兩者之間的關係，這亦令我能在平凡的東西中找到靈感。

4.作為一個年輕的藝術家，怎樣看日漸娛樂化的藝術品及商業化的藝術市場?

我不太理會別人做的娛樂化作品，我想這是創作取向的不同而已。我當然亦不抗拒作品能賣錢，但我的創作較感性，亦覺得藝術應真誠地呈現自己，最重要能為觀者帶來反思。

5.創作令你最享受的地方是什麼?

網上世界急速及海量的資訊減低我們的注意力。創作令我最享受的地方，就是我有權去放慢自己的節奏，慢慢地生活和觀察世界。

6.時裝對你來說是什麼?另外，你會怎樣形容自己的穿衣風格，與你冷感的創作風格可有共通之處?

看一個人的衣著可以透露其生活態度和性格，例如我常用炭枝作畫，會很容易弄得「污糟邋遢」，穿深色衣服自然會耐髒一點。我又喜歡將創作的東西減省到最少，去到最簡約之後，會略為加入某種東西以幫助表達意念，我想這種「先減後加」的方法與我的穿衣風格共通。

7. 你認為什麼是美?

美是一種令人感動的東西，例如我有一次看見窗外一隻蝴蝶飛過，陽光把它的身影投射到窗內，便覺得很美和感動。

8.香港政治環境的轉變及疫情對你有什麼影響?

我會用一潭渾濁的水來形容這兩年。2019年這潭水被攪拌得令原本渾濁的水更渾濁，我完全沒法創作。到2020年疫症爆發，反而多了時間靜思，渾濁的水及我的思緒也得以沉澱。

9.疫情過後最想做的第一件事?

旅行（笑）……其實我想到外國進修，體會其他地方的藝術家怎樣創作。

10.現今社會有什麼被高估和被低估?

固有的觀念被高估，求變的能力和決心卻被低估。

■鄭虹 Dony Cheng

畢業於香港中文大學（文學士），主修藝術，香港土生土長的年輕藝術家。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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