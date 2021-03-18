2021春夏系列 華實兼備 低調奢侈設計 流露高雅質感

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli的本領，在於其鮮明敏銳美學觸覺，單單透過色調的濃淡和線條的比例細節，便能流露一種effortless的高雅質感，在現今monogram與logo等噱頭大行其道的時代，這種低調奢侈的設計，更叫品味之人買帳。隨着去年不少國家封城抗疫，如火如荼的stay indoors趨勢，給予大家重新整理衣櫥的契機。因此比起過往誇張華麗的設計，今季的輪廓剪影明顯簡化不少，更符合日常的著裝需要，唯獨在細節的拿揑上，這位設計師對浪漫主義的擁愛，依然清晰可見。

剛柔並濟 兩極化造型中取平衡

也許是首場男女裝聯合時裝騷的緣由，系列以平等概念為主軸，各種超長與超短、貼身與寬鬆，以及素色與印花的對比設計，以純淡的黑白裸色和紅橙黃綠等鮮艷色調貫穿，寓意在兩極化的造型中取得平衡，尤其女裝那飄逸的雪紡長裙，還有硬朗的西裝外套，那種溫柔與粗獷的混合，都完美展現出剛柔並濟的主題核心。大家最關注的手袋配飾，亦是整個系列的最大亮點。放大的品牌經典Rockstud鉚釘融入各種色彩繽紛的皮質手袋中，頓時顯得入型入格，亮麗搶眼，涼鞋也分別採用鉚釘和皮革花卉設計，盡顯時髦優雅。

此外，Valentino今季還特別找來美國品牌Levi's合作，將其經典的517小喇叭牛仔褲，配上聯乘logo的啡色皮革標籤，簡約百搭，充滿復古味道。這樣低調而具識別度的小小聯乘之作，完美結合雙方的風格特色。

查詢：Valentino 2523 8035（Landmark店）

文：康詠然

模特兒：Tanya M.（a1m Management）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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