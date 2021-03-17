MoMA博物館之旅系列

Swatch一直與不同藝術單位合作，例如Keith Haring、Vivienne Westwood、黑澤明、岳敏君、Pedro Almodóvar、Roberto Cavalli、Helmut Newton等，在2018年開始其「博物館之旅」，與荷蘭阿姆斯特丹國家博物館Rijksmuseum合作推出腕表，到今年則選來MoMA合作，系列共有6款腕表，靈感均為MoMA藏品，包括荷蘭畫家梵高名作The Starry Night（1889）、奧地利知名象徵主義畫家Gustav Klimt作品Hope II（1907-1908）、法國印象派畫家Henri Rousseau名畫The Dream（1910）、 荷蘭抽象風格派畫家Piet Mondrian名作Composition in Oval with Color Planes 1（1914），以及日本著名藝術家橫尾忠則的兩部作品The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurita（1966）和New York（1968）。此次MoMA系列可單獨購買，亦有典藏版設計，其收藏盒可將6款腕表全部收集。

訂製巴西當代藝術家腕表

另外，品牌亦與巴西當代藝術家Beatriz Milhazes合作，以她被 MoMA收藏的3幅作品Succulent Eggplants（1996）、The Mirror（2000）和Meu Bem（2008），作為新Swatch×You系列腕表圖案。大家可在品牌官網以及指定門店訂製Swatch×You系列，按個人喜好放大或轉動相關畫作，作為腕表的表盤和表帶圖案。

查詢：2518 9918

整理：張曉冬