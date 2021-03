MoMA博物館之旅系列

Swatch一直與不同藝術單位合作,例如Keith Haring、Vivienne Westwood、黑澤明、岳敏君、Pedro Almodóvar、Roberto Cavalli、Helmut Newton等,在2018年開始其「博物館之旅」,與荷蘭阿姆斯特丹國家博物館Rijksmuseum合作推出腕表,到今年則選來MoMA合作,系列共有6款腕表,靈感均為MoMA藏品,包括荷蘭畫家梵高名作The Starry Night(1889)、奧地利知名象徵主義畫家Gustav Klimt作品Hope II(1907-1908)、法國印象派畫家Henri Rousseau名畫The Dream(1910)、 荷蘭抽象風格派畫家Piet Mondrian名作Composition in Oval with Color Planes 1(1914),以及日本著名藝術家橫尾忠則的兩部作品The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurita(1966)和New York(1968)。此次MoMA系列可單獨購買,亦有典藏版設計,其收藏盒可將6款腕表全部收集。

訂製巴西當代藝術家腕表

另外,品牌亦與巴西當代藝術家Beatriz Milhazes合作,以她被 MoMA收藏的3幅作品Succulent Eggplants(1996)、The Mirror(2000)和Meu Bem(2008),作為新Swatch×You系列腕表圖案。大家可在品牌官網以及指定門店訂製Swatch×You系列,按個人喜好放大或轉動相關畫作,作為腕表的表盤和表帶圖案。

