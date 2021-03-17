此身雖在：by the body for the mind

在K11看了一場頗為幽默的展覽，本地藝術單位Brainrental的Digital Fitness: An Experiential Gallery，走進場內，將各種健身器材，化為只訓練拇指到尾指肌肉的器材，戲謔我們的時代（乃至我們的未來）都奠基在由手部延伸到手機的cyborg身體：手指在屏幕上滑一滑，說有光，世界就有了光。

看展前去上了新的老師的瑜伽堂，老師的指令很新鮮，在一開始就特別指出要留意兩個點，一是手腕內側，即大拇指外側的位置，另一是腳腕內側，即內腳眼處。導師要我們在所有手掌撐地的動作裏，都要緊記將手腕內側按實在地上，而各種站姿動作中，則要留意腳眼的走向——在腳跟或腳趾公用力壓下時腳眼朝向上方延伸，緊緊植根大地同時延展向天；或在弓步動作時，曲膝的前腳，腳眼向着腳趾公反方向拉伸遠去，以增強腿部肌肉的發力及延伸。

單獨抽出這兩點，是因為我們總是忽略了這些地方，很多人做了多年下犬式，知道手掌要撐着地下，手臂延長向上，但掌心下壓的同時，手掌內外側或手指頭卻浮起，力道是用了，卻不是平均分佈在每根手指、每個指關節，乃至每個手部與地面的接觸點。腳部亦是，當內腳腕提起，使得足弓不會塌下來，脛骨也因而延伸向上，更易找到膝蓋、腳踝與趾骨間的順位。

聽着老師的指令，摸索手腕內側與腳腕內側如何施力，對整體式子、相關肌肉有什麼影響，有什麼新的體驗，然後老師的聲音傳來「Evenness is freedom. Evenness is strength」，均衡因而得自由，均衡因而得力量。

人世紛擾 均衡難得

對瑜伽感興趣的朋友都知道，瑜伽不止是身體的運動，更是在日復日的訓練中，對身體有更大的察覺與敏感，感受此身與當下的合一，從而收攝混亂的心象，將自己從此時此地的煩惱中剝離，從而得自由。

當然那不是輕易能到達的境界，另一名老師常耳提面命，瑜伽是「by the body, for the mind」。練習不同式子讓身體沉澱，讓身體感知，讓身體伸展，最終穿透紛紛擾擾，無從停下的心神，撥開亂象明白生存的真相。

但現實是均衡不可得，人世偏向紛擾。在展場門口等待進入時，邀請來看此展的朋友跟我幻想幾十年後，人類習慣了只用手指去控制虛擬與數碼的世界，現在先進入此展去使用不同手指健身工具，提早訓練，迎接手指控制的世界。離開展場後，由與友人晚餐時的各自滑手機，到乘車時百無聊賴打機，到回家洗浴後躺在牀上看劇集與覆信息，我的人生癱軟成只餘手部活動。

一邊在每天練習中希望出世，一邊一頭扎進手機的世界。一生就是如此分裂。

文：方太初