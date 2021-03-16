客座隨筆：爸爸們，不要在子女成長中缺席

留家避疫 家庭衝突增加

近日有新聞節目談論過去一年疫情，市民留家避疫，家庭衝突因而增多。社會福利署在去年接獲4300宗家暴求助個案，筆者相信真實個案數字會比這個數字更高。而「影子疫情 Shadow Pandemic」更是聯合國提出的一個新名詞，用來形容全球受疫情影響下，伴隨的家庭暴力問題。筆者最近認識一名面對婚姻危機的爸爸，細聽他在疫情下工作收入變得不穩，夫婦關係亦轉差，加上教養時面對不少挑戰，導致情緒容易失控，結果傷害了太太和子女，自己亦身心俱疲。

外在惡劣環境的確為家庭關係帶來隱憂，但為父為母只要意志堅定，找尋專業人士幫助，家庭關係必現曙光。美國National centre for fathering（NCF）早前發表了一份在疫情期間調查的研究報告（註），就親子關係和父職情况訪問了當地611名爸爸，有一成受訪者感到親子關係變差，這與失業、居住環境狹小、家庭衝突有關；但同時，近六成受訪爸爸感到在疫情下，親子關係更緊密。這個結果很令人鼓舞，說明儘管疫情持續，但仍可以和家人建立親密關係。這份研究報告給了爸爸們3個重要的建議︰

保持與配偶孩子溝通

1. 有勇氣面對危機。你記得自己的爸爸或其他長輩、朋友，當年如何面對困難，如何應付危機嗎？那些回憶會幫助你今天同樣有能力去面對。

2. 不要單獨應付困難，要與身邊其他朋友和鄰居傾訴、交流經驗，必要時要向社福機構專業社工求助。

3. 要保持與孩子和配偶溝通，讓他們聆聽你，亦給他們表達關心的機會。

筆者很認同以這3個大方向去找尋維繫家庭關係的具體出路。為父的，不要放棄家庭，且要重視自己爸爸的角色，你的陪伴和聆聽，對子女一生都有着深遠、正面的影響。

筆者正進行一個名為「沒有爸的孩子」的項目，邀請了浸會大學20多名同學分組訪問4個來自機構「風雨同路人」的受助人，4人昔日都因為父親在他們的成長階段中「缺席」，帶來很多負面影響。他們之所以願意站出來分享自身故事，為的是以過來人身分去鼓勵爸爸們加油，因為你的父愛，對孩子未來一生都很重要。

（註）參考資料：【維護家庭基金．招雋寧】（2020）「疫」境下爸爸可以怎樣維繫良好的家庭關係？

文：溫南聲

（維護家庭基金總幹事、好爸爸中心註冊社工）

[Happy PaMa 教得樂 第337期]