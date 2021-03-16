半職爸爸：從童書因「政治不正確」下架說起

蘇斯博士三大印象

看到這消息，我感到震驚。我看過蘇斯博士大部分作品，給我三大印象：一、作者關心主流以外的異類（例如How the Grinch Stole Christmas!），完全站在不被主流認同者的立場，為這些孤獨者發聲，怪雞導演添布頓承認一直深受小時候所讀蘇斯博士作品影響；二、作者反對極權，對孩子偏愛，而對故事中的國王極盡貶損之能事（見The 500 Hats of Bartholomew Cubbins，國王先要殺頭上不斷長帽子的小孩，其後變臉要高價收購小孩頭上的紅寶石帽子；又見Bartholomew and the Oobleck，國王一聲令下變成詛咒，弄致天怒人怨民不聊生，到最後他才知道最需要做的是走下神壇，真誠地說句對不起。）；三、作者反對將人分類，反對有人有權定義誰比誰更高級（見The Sneetches and Other Stories中，肚子有星鳥歧視肚子無星鳥，結果因為一部「製星機」出現而鬧出連場荒謬情景的故事）。

可是，這一刻，作者的其中6本書，因為某插圖中有把中國人「典型化」等「政治不正確」原因而停售和在圖書館下架。

「政治正確」 誰說了算？

我們的兒童或者普羅大眾，真的脆弱到連讀一本書都會「中毒」的地步嗎？而我們真的可以建立一個所有觀點和價值觀都「無毒」的環境給所有人嗎？當「正確」上升到「只有這樣才正確」的程度時，我恐怕最正確的終會釀成最錯誤的。當有人說，這是最正確的，我們不會恐懼；但當有人說這是最正確的而不容許任何「錯誤」曝光，我們應該非常恐懼。

當希特勒自以為正確時，當然可以把他認為不正確的書燒掉。燒書或者禁書的事，在德國發生，在中國發生，也在現代的香港和美國圖書館發生。

假借保護兒童或教育民眾的美名，把「不正確」逐步移除，結果是為極權鎮壓異見者開路。過去100年，童書中「不正確」的觀點多不勝數（例如埋藏在心底根深柢固的種族定型，例如有抽煙情節，例如科學上的認知在現今科學研究下證明為錯……），可是，我們可以因為要確保「正確」而禁止我們閱讀、討論和思考那許許多有各種各樣「錯誤」的童書嗎？我們日常接觸的文章、書籍、電視和互聯網資訊，誰能保證所有東西在各種標準下都「正確」？假如要「正確」，方法其實只有一個，就是由一個審查委員會說了算。委員會的成員後來不免互相傾軋，到最後只能由一個人說了算。他說那是正確的，就是正確的。

不容許錯誤，表面很好，其實很恐怖。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第337期]