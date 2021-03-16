媽媽維特：內在小孩之旅（二）

探索「內在小孩」，就是以生活、人際關係中的痛點切入，將之化為自我理解和成長的轉機。認回自己的「內在小孩」，能讓我們變得更慈悲，更懂得愛和尊重，也更懂得玩樂和學習。當我們有這些內在轉變，不用言語，孩子都即時會感應到，知道我們變得更有同理心、更有智慧。我們的眼神、語氣不再一樣，孩子也就更願意與我們配合。當一方轉變，另一方也會微妙的改變。

孩子扮演指路人

顧樂本在Inner Child Journeys一書中提到，當我們為孩子折騰時，其實孩子往往是在扮演指路人，為我們需要療癒的部分指路。相比起詰問孩子的「錯」，我們更需要的是「看自己」，告訴自己「我現在看見的其實是我（幼小的）自己」。

例如，當你不滿孩子言行尖銳、不友善，你可以嘗試自問：「當我說話尖銳的時候，我其實心裏有何需要？」、「當我有那些憤怒的念頭時，內心其實有什麼恐懼？」傾聽自己內在的聲音，明白「內在小孩」的糾結，我們就能更容易接納眼前這個孩子，更能與他連結，也就更易找到有意義地幫助他的方法。

又例如，當孩子表現懶散令你看不過眼，你可以回想自己渴望懶散時，是怎麼樣的狀態？表面的懶散下其實在訴說什麼？問自己為何那麼在乎懶散，何以懶散要不得，並不等於接受苟且；而是透過跟自己內在對話，理解內心的恐懼、傷痛、渴望，我們才更有力量指引孩子。

顧樂本說，父母往往太急於訴諸育兒或親子技巧去解決問題，卻可能根本誤讀了孩子的真正需要。他曾輔導一個母親，3歲女兒晚上硬是不肯睡覺，母親試盡所有方法，講故事、唱搖籃曲、入夜禁電子屏幕和糖分食物、全家安靜……都不管用。她請顧樂本教她更有效的方法，但他認為，這可能只會撂開她和孩子最重要的需要和感受。

他邀請這個媽媽回想小時候，探索自己對上牀睡覺的最底層感受。她想起，自己媽媽對上牀睡覺非常嚴格，不容任何偏差或解釋，不管任何情况都一定要熄燈，不能發丁點聲音。幼小的她深感折騰，對死守教條的媽媽感覺很疏離。她想起自己多麼渴望媽媽和自己對話，而不是硬塞規條。

跟孩子坦白溝通

重新連結自己的內在小孩，不等於這個母親放棄自己的睡前儀式。她對熄燈時間增加了彈性，但更重要的是，她選擇跟女兒坦誠溝通，耐心解釋睡得好會令第二天早上更愉快。更大的轉捩點是，她跟孩子坦白自己的需要和感受——作為媽媽的她其實也好累，好想早點休息。真心的對話，滿足了她「內在小孩」與自己媽媽溝通的渴望，也把她與3歲女兒帶進心與心的連繫、睡前的親密時光。小女孩也終於在這份親密連結中，安然走到夢鄉。

文：葉杏麗

作者簡介﹕思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第337期]