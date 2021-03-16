親子筆陣．民房四寶：聆聽孩子

校園內口罩下的孩子，即使看不見嘴巴，都會走來訴說他們的心底話；反而，回到家裏不用戴口罩的孩子，卻會緊閉着嘴巴，父母不常聽見他們的說話。

「校長，我的表哥移民英國了，我好傷心……但媽媽只叫我專心溫習……」

「校長，我有些擔心，很想長高一點，妹妹已到我的下巴了……」

「校長，爸爸很惡，也常在家，我每日都好驚……好想他可以像從前一樣愛我，跟我玩遊戲……」

情緒吐出來 重拾歡笑

孩子的世界沒有小事，因為他們的心實在細小，一件大人看來極小的事情足可以把孩子的心填滿。當孩子遇到不快、難過的事，很多時候，他們最需要的不是大人的教訓，而是陪伴與聆聽，要聆聽的不單是困擾着他們的事情，更要細聽他們的情緒和感受。父母必須留心的是，情緒和感受是需要說出來的，孩子沒有說，不是因為沒有情緒，而是沒有詞彙，我們就要替孩子說出他們的真實感受。假如沒有機會吐出來，情緒就難以紓解，這也不是睡一覺就可以忘記的。

聆聽孩子，是對孩子的重視，他們喜歡跟你說話，是因為從你身上感到自己的價值。聆聽過後，或許問題猶在，他們卻能重拾歡笑，有更大的信心面對挑戰。 記得之前有孩子來跟我說：「好想做個有用的人。」何解？原來爸爸媽媽都曾說他「沒有用」，孩子當然介意他們這樣說，但話已聽進心裏，使他感到傷心，感到難過，然而，孩子就是孩子，他仍想滿足父母的要求，怕的只是，自己做不到。聽着面前一個10歲不到的孩子的傷心與憂慮，淚水都跑到我的心上來，很想給他一個擁抱。

問他若做到一個有用的人又如何？單純的孩子總是充滿善良，他笑說道：「如果我是一個有用的人，將來就可以有能力照顧爸爸和媽媽，給他們享福，我好想他們快樂。」聆聽孩子，讓我知道情緒是可以改變的，可以是短暫的，親子關係才是永恆，因為愛也是永恆。

讓孩子找到價值、肯定

然而，最幸福的孩子，不是有願意蹲下來傾聽他們的老師或校長，而是他們最愛的爸爸和媽媽，願意為他們放下手機，放下工作，聽聽他們的心事，跟他們一起禱告。家，從來都是讓孩子找到價值，找到肯定，找到接納的地方，這一切跟學業成績沒有關係，而是從父母的聆聽開始。

孩子的心事，我們愛聽；我們的心事，天父也愛聽。

文：歐偉民

作者簡介﹕救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

[Happy PaMa 教得樂 第337期]