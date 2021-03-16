體驗活動：體驗運作 學推介技巧 當一日書室「小店長」

文︰沈雅詩

5個來自中華基督教會基灣小學的學生，包括四年級的子睿和日朗、五年級的君耀和朗耀，以及六年級的家翹，這天齊齊「受聘」於小皇冠童書館，初嘗做「小店長」的滋味。大家簽署好委任狀後，穿上圍裙，便馬上開工！

貼價錢牌不簡單

雖然這班「小店長」平日都經常逛書店，但原來對店內圖書的來源卻不太了解，他們的「前輩」、小皇冠童書館店長Carol便解釋︰「我們會尋找合適的出版社或代理商採購書籍，而且還要跟對方討論折扣及可否退貨。因此定期盤點很重要，一來可核對店內的書本數量跟電腦紀錄是否一致，二來如果發現某些書銷情不理想，就要安排退貨，退貨期由幾個月到半年不等」。

今天，書店剛巧有一批需要處理的圖書，「小店長」的第一個任務，就是要學習貼價錢牌。「記住價錢牌要貼在書底，但不要遮蓋barcode（條碼）和出版社資料啊！」店員教路。雖然銀碼標籤機不算難用，但由於孩子雙手小巧，要他們一手拿書，一手操作標籤機，確實也不容易，個子小小的子睿，要反覆練習多次才成功。接下來，「小店長」就要去盤點，只見5個小孩都非常認真，聚精會神數算，最終大家點算的數目都正確，全部順利過關！

合力揀繪本佈置牆

位於天后的小皇冠童書館才剛剛試業，一踏進書室，就會見到「打卡熱點」——繪本牆。牆身一次過展示近60本主題書，合併起來就像一幅美麗的圖畫，非常壯觀。Carol今回就邀請「小店長」合力重新佈置半邊牆身，考考他們的美感。但如何從書室7大種類合共1600款圖書中找出心水放在繪本牆上，也是一件相當頭痛的事，Carol便向孩子提供貼士：「首先要留意書本大小，大尺寸、硬皮書比較適合。另外，也要留意色彩，盡量顏色相間，拼湊起來，會好看一點」。最初5個「小店長」各有各揀，情况混亂，經提點後，大家學會協商，佈置出來的效果也不錯。

推介圖書考應變能力

作為店長，向顧客推介圖書是工作之一。5個「小店長」接受過簡單培訓後，書室便安排了幾名「神秘顧客」讓他們實戰。經過一輪努力，各人都成功「開單」，但事後有小朋友大嘆推銷過程不容易，家翹說：「我招呼的那名顧客，想買書給讀五年級的兒子，最初我推介一本文學小說，但她說不適合，怕孩子嫌悶。於是我再選一本關於恐龍的圖書，那名太太又說程度太淺；最終，我揀一本歷史書給她，她才滿意。」

「收錢」最興奮

終於來到萬眾期待，小朋友最興奮的環節——收錢！不說不知，原來這幾個小豆丁，一直對收銀機充滿好奇。「我媽媽是收銀員，我一直很想感受一下她的工作，今日終於有機會試到，很開心啊！」君耀笑逐顏開地說。

中華基督教會基灣小學圖書館主任章美瑜指今次活動有意思，對學生帶來裨益，「這幾個同學，很多都是學校圖書館管理員，今天學到的推介圖書技巧，也可帶回學校，服務其他同學」。

小皇冠童書館將於今年正式展開「小小店長培訓班」計劃，讓高小學生體驗書室運作及店長日常工作外，也藉此推廣閱讀。活動同時接受學校團體或個人報名，詳情可留意小皇冠童書館facebook專頁（www.facebook.com/littlecrownmedia）的公布。

[Happy PaMa 教得樂 第337期]