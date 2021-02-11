本周FOCUS．採訪手記：別為宣泄情緒 懲罰「過火」

忌說傷自尊、侮辱人格的話

James並非那些理論型學者，育兒經更相當人性化。訪問期間發生的一段小插曲，足以證明這一點。話說霖霖興之所至，走來向記者展示她的畫作。在一般情况下，我多數都會讚靚，逗逗孩子開心，但當時腦內突然閃過一個專家的話，說不應該隨隨便便誇讚小朋友的畫作、字體，否則可能會窒礙他們的進步空間；加上在一名心理學講師爸爸的面前，心想更加要慎言，於是我勒住舌頭，只對霖霖說︰「我看見你的圖畫很多色彩啊！我見到你畫了爸爸、媽媽，還有你自己。」

事後我還沾沾自喜問James這樣回答合適嗎？怎知他回我一句︰「不用太迷信專家啊！我也是覺得靚便讚，不靚便直接告訴她，有什麼地方可以再畫得好一點。」James不諱言，我們都有本能反應，尤其做父母的，如果每每回應孩子前都要想過度過，那未免太難了吧！「其實我也有發脾氣、罵女兒的時候，但可能有些心理學知識已經『入血』，所以有些原則仍會堅守」，他舉例絕不會罵一些傷害自尊、侮辱人格的話，亦不會在公眾場合責罵她。

處罰輕重跟事件嚴重度掛鈎

說起懲罰孩子這個話題，James說不反對家長這樣做，但再三提醒，處罰的輕重，應該跟事件的嚴重程度掛鈎。「最怕家長為宣泄自己的情緒，罰到過了『火位』！」家長們，收到了嗎？

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第337期]