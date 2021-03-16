打機前「約法三章」學懂節制

阿德和Wendy育有5歲女兒家悅，她去年在朋友家初嘗打機的滋味。Wendy透露，那是一個跳舞遊戲，「因為家悅很好動，這個遊戲可跟着一起跳舞，而且有她最愛的Moana公主做主角，所以家悅特別喜歡，之後每次去朋友家都要玩」。今年初，這個電子遊戲終於「入屋」，阿德把它下載了，好讓寶貝女在家也可以玩得到。

不過，為免家悅過度沉迷，兩夫婦在下載遊戲前，早跟她「約法三章」，「她一定要完成了功課、練好鋼琴、行為良好，那麼周六、日便可以在我們陪同下，玩不多於30分鐘的跳舞遊戲」，阿德一口氣說出長長的規條。

雖然只是實行了短短3個月，但暫時家悅也很守規矩，只要爸媽在收機前5分鐘提示，她亦肯乖乖停下來，「最重要我們立場一致，當然亦要有家傭姐姐的配合，周一至五絕對不能拿出來給她玩」。夫婦異口同聲說。

生活充實 抗打機誘惑

自言亦愛打機的阿德，並不抗拒女兒偶爾以電子遊戲作消閒娛樂，但一如其他父母，也不想孩子將來變「隱青」，因此，夫婦認為，從小給小朋友過充實、有規律的生活十分重要。Wendy說︰「我有一個時間表給家悅的，早、午、晚她需要做什麼，都寫得清清楚楚，既然一切都編排妥當，便不會覺得悶。」另外，一家人亦有很多親子活動，包括玩桌遊、行山、釣魚等，那小腦袋便不會終日只想着打機這回事。

[Happy PaMa 教得樂 第337期]