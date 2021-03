關於湯博士的二三事：讀村上著作探尋人生

答:是我家的兩隻貓肥眼和喵豬。肥眼本來叫大眼仔,後來因為牠變胖了,所以就變成大肥眼,後來變成肥眼。喵豬本來叫Caramel,但因為牠比較笨,比較豬,就變了喵豬。喵豬很驚青很鬼祟,身為一隻貓卻連把糞便蓋好也學不懂;肥眼就比較蝦蝦霸霸,唔執輸。其實動物跟人一樣,都有很多不同的性格。兩隻貓都8歲了,由2個月大開始養。

問:你會向讀者推薦哪一本科普相關的書?

答:Brian Cox的《人類宇宙》(Human Universe)。它不止解釋物理,而且是跨科目地解釋科學,會運用自然界、日常生活的例子去講解很多自然的重要原理。它可以用很有趣的方式為讀者擴大對於這個世界的視野,像說故事一般娓娓道來一些科學內容向讀者解釋。

另外我會推介《別鬧了,費曼先生》(Surely You Must Be Joking, Mr. Feynman!)整本書基本上超過一半內容是費曼(註:費曼是近代偉大的理論物理學家,曾獲諾貝爾物理學獎)在作弄不同人,一個科學家卻跑去酒吧跳舞,跑去扮黑社會大佬打手,很難想像一個人能有這麼多不同面向和有趣經歷,簡直可以拍成一套戲。

問:除了科學書籍以外,自己愛看的書又是什麼?

答:我愛看村上春樹和幾米的書,村上春樹的書中最喜歡的3本分別是《1973年的彈珠玩具》、《尋羊冒險記》和《舞!舞!舞!》,它們其實是在描寫人在不同的年紀如何面對世界。《1973年的彈珠玩具》比較虛無、浪漫,像描寫嬉皮士一般的心境;《尋羊冒險記》就是一個人感受到自己的鬱結時,去尋找自己最終的歸屬;《舞!舞!舞!》則是描寫人如何表達、明白自己,達到某種鬆弛的心境。3本書就像在描寫人在了解、發現自己的過程。其實文學是能幫助你了解人,當你能理解某個角色或感受書中的場景時,你會多了不同面向,因為你能感受到不同人的不同感覺,或者你會對世界多了不同的看法,對於我的科普教育工作也有幫助。