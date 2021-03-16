迎海走進石澳寫意天地 情人橋重現 美「藍」伴打卡

鄰近市區 忙裏偷「行」

Vivien是中國香港攀山及攀登總會的山藝教練，行山資歷逾10年，具豐富的山藝知識，熟悉各區山徑。她表示港島區有不少鄰近市區的山徑，易行好走，就如今次推介的路線，全程約2個多小時，讓都市人輕輕鬆鬆便可忙裏偷閒，花半天時間親近大自然。

一行人於港鐵柴灣站集合，之後乘搭47M綠色專線小巴到小西灣海濱花園。Vivien指部分人喜歡從石澳出發，但從石澳方向行過來，沿途主要望向高樓大廈，景觀一般，所以她推薦由小西灣起步，經過砵甸乍山後，一路上大致都是面對海景，上斜幅度亦較平緩，不太吃力。

砵甸乍山眺望山海美景

我們在小西灣海濱花園整裝後，正式起步。園內公廁對出有條長樓梯，按路牌指示向上行，隨即踏上附近一帶居民的熱門晨運路線——龍躍徑。徐徐上斜，行約10分鐘，分別經過小西灣一號及二號休憩處，人流開始較少，路面寬闊，而且兩旁有樹蔭，即使烈日當空，走起來也不覺辛苦。當行至龍躍樂園（龍躍徑的終點），園內有一個涼亭及長者健身設施，可歇腳一會。

接下來便由龍躍徑越過歌連臣角道，隨「砵甸乍山觀景台」路牌方向，踏上梯級。Vivien表示全程以這段樓梯路最辛苦。我們調節步伐，慢慢行兼不時停步飲水，行至分岔位時見到路牌，隨指示左轉，到達第1個checkpoint︰砵甸乍山觀景台，可看到藍灣半島及飛鵝山等一帶景色，亦可以遠眺佛堂洲及釣魚翁，除了景色宜人外，也設有長椅，正好讓我們休息回氣。

大浪灣石刻 藏3000年前故事

稍作休息後，原路返回山徑主路，向「大浪灣」路牌指示往下行，沿途景觀愈來愈開揚，可遠眺大浪灣，迎着海風走，不算太悶熱，其間可遠眺石澳、石澳高爾夫球會及大頭洲景色。多走大半小時，經過一個名為「大浪亭」的涼亭後，到達第2個checkpoint︰大浪灣石刻。

香港有9處石刻被列為法定古蹟，多位處沿海及離島，受《古物及古蹟條例》保護，大浪灣石刻是其中之一。此石刻於1970年被發現，至1978年列為香港法定古蹟。石刻上有幾何圖案及抽象的鳥獸紋飾，經古物古蹟辦事處鑑定後，估計是由3000年前的先民所刻，而早年的居民以海為生，相信石刻有鎮海護航之意，用來保佑航海人士。

在石刻位置既可觀賞古蹟，了解先人故事，更可俯瞰整個大浪灣泳灘。泳灘現仍然封閉，沒有衝浪健兒及泳客碧波暢泳，水質清澈，在群山相伴下，青山綠水，景色非常優美。石刻附近有不少平坦位置，可供山友慢慢影相。

繼續行程，越過大浪灣泳灘後，見到多間士多可作補給。走過大浪灣停車場後，便踏上大浪灣道及石澳道，中途經過石澳高爾夫球會，約半小時後便到達石澳村。石澳村內有多棟顏色鮮艷的村屋，充滿歐陸風情，是熱門打卡位。不過，Vivien提醒我們影相時要降低聲浪，避免影響民居。進入村內，沿石澳村路及石澳山仔路行，兩旁都是平房豪宅，清幽恬靜，緩緩前行10分鐘，見到一大片海景，接近今次的重點checkpoint︰石澳藍橋（情人橋）。

經過修復的情人橋和原貌分別不大，只是色澤較鮮艷，遠看已清楚見到，相當搶眼。原身的藍橋建於1960年代，連接石澳山仔及大頭洲，由於橋身塗上粉藍色，帶有浪漫氣息，而且橋的闊度只夠兩個人並肩而過，因此被稱為「情人橋」，成為石澳地標之一，更是拍攝婚紗照的熱門地。可是，情人橋於2018年被超強颱風「山竹」摧毁，政府其後在原址重新修復，並於今年1月完成工程，回復原貌。到訪當日，見到不少遊人特意來此打卡。

大頭洲遇見奇趣「麵包」

離開情人橋，繼續往前走，朝最後checkpoint：大頭洲出發。眾人徐徐上斜，途中不時見到一些奇石，約20分鐘後走到一個分岔位，從這位置回望石澳，會見到一顆巨石，外形似是被切成一塊塊的麵包，相當有趣，而且也可以另一角度欣賞情人橋。分岔位可通向前、左及右方，Vivien指向前行會到達一個涼亭，但周圍長滿植物，景觀一般，故她提議向左行，這處不單有一大片平坦岩石供休息，更可欣賞開揚海景。望向眼前美景，令人心情愉悅，是放空歇腳的好地方。

稍休後，我們原路返回石澳村，村內食肆林立，Vivien建議大家可以先醫肚，為行程畫上完美句號，之後再坐巴士或小巴返回市區。

■行程

全長：約7公里

需時：約2小時20分鐘（不連拍照休息）

交通：去程：可於港鐵柴灣站乘搭44M或47M綠色專線小巴往小西灣海濱花園

回程：可於石澳道乘搭9號新巴往港鐵筲箕灣站

起點：小西灣海濱花園→（40分鐘）①砵甸乍山觀景台→（40分鐘）②大浪灣石刻→（40分鐘）③石澳藍橋（情人橋）→（20分鐘）終點：大頭洲

■賞石澳靚景

立即去片：bit.ly/3tcmAr7

文：許朝茵

編輯：林曉慧

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