醫賢心事：心靈避難所

做其他事情減壓

同一樣的事情，可以是一個人的壓力來源，卻是另外一個人的心靈避難所。例如有人失戀後，他可能化悲憤為力量，拚命工作，用工作來忘掉痛苦；相反，另外一人可能在工作上得不到滿足感，但一回到家裏便感到放鬆下來。

但當一種壓力入侵了生活大部分時間，使生活其他方面不能發揮平衡的作用，便可能會出現問題。例如若工作量十分大，使我們要長時間把工作帶回家裏，連在家也沒有休息時間，便容易累積壓力而產生問題。當壓力愈大或持續，我們需要的「心靈避難所」也需要隨之調整。例如，若只是生活上偶爾遇到一點不順暢，可能跟朋友吃一頓飯便已經能夠放鬆下來。但如果是失戀，那種深深的痛可能持續數月，我們便需要一些持之以恆的「避難所」，這可以是工作、運動、新的興趣，或是新的戀情！

持續無動力 情緒病警號

但亦要留意，如果壓力之大使我們失去動力，做什麼也不能投入，不能感受到開心，這便是情緒病的警號。因為在這個狀况下，我們失去了自我平衡的能力，可能什麼也不願做，整天困在悲傷的情緒中。若發現自己在情緒中不能抽身，甚至影響身體，例如失眠、胃口轉差、不願見人等，便可能是情緒病警號。若情况持續約兩星期，便應該找醫生看看是否出現了情緒病。

文：何浩賢（精神科專科醫生）