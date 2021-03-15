醫路同行：嚴重糖尿、心血管病 未必適宜打疫苗

抗疫一年有多，終於等到疫苗推出，大家期盼早日終結疫情；但亦關注疫苗是否安全及有效，特別是早前有接種疫苗後死亡事件，雖然暫時未有證據顯示這些個案與新冠疫苗有直接關係，但市民擔心也屬人之常情。

目前政府透過疫苗接種計劃供應兩種新冠疫苗，包括於德國生產的信使核糖核酸（mRNA）疫苗「復必泰」（Comirnaty），以及內地生產的滅活病毒疫苗「克爾來福」（CoronaVac，或稱為科興疫苗）。兩種疫苗皆需要接種兩劑才可發揮最佳效用，按目前政府建議，「復必泰」相隔21日接種第2針，「克爾來福」則隔28日。

市民最關心是這些疫苗能否有效預防感染？據已公布的第3期臨牀研究數據顯示，「復必泰」整體有效率約95%，「克爾來福」則是50.66%，兩者都高於世界衛生組織訂立的標準，有效預防新冠病毒感染。政府顧問專家委員會審視數據，認同使用兩種疫苗的效益大於風險。

安全方面，「克爾來福」採用的滅活疫苗技術有逾百年歷史，小兒麻痹、季節性流感疫苗也有採用，疫苗中的病毒已死，不會在人體繁殖或致病，但可令免疫系統產生抗體；「復必泰」採用的mRNA技術也有近10年歷史，已獲驗證安全可靠，疫苗誘導人體產生特定蛋白質，令免疫系統產生記憶，抵禦病毒，疫苗中的病毒mRNA不會進入細胞核，更不會改變人體基因或遺傳物質。

逾85歲、長期臥牀 醫生審慎評估

接種「克爾來福」及「復必泰」後，都有可能出現常見但輕微的副作用，例如接種部位疼痛或腫脹、頭痛、疲乏、肌肉痛、惡心等，一般可自行消退。據醫學界目前了解，「復必泰」比「克爾來福」或會引發較多副作用，但保護力亦可能較強。至於嚴重過敏反應則較罕見，如對相關疫苗成分或活性物質有過敏反應的人，不宜接種；有過敏史人士在接種前亦應諮詢醫生或藥劑師。

值得注意是，嚴重體弱的長者，例如85歲以上、安老院舍內長期臥牀的人，由於藥物及疫苗引起任何輕微不良反應，都可令他們本身的病情惡化，是否接種疫苗應由醫生審慎評估。至於慢性病人士，例如高血壓、糖尿病、心血管疾病等，若病情穩定及受控，接種疫苗一般沒有問題；若病情較嚴重及不穩定，則未必適宜接種。如不清楚自己身體狀况，接種前宜先諮詢家庭醫生。

文：蔡健榮（香港中文大學醫院感染及傳染病科專科醫生）