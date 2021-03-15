黑色素細胞「退休」 白髮難逆轉

■西醫說：「黑色素減少、遺傳、疾病，都是白髮成因。」

◆陳：陳湧（皮膚及性病科專科醫生）

■「少白頭」或涉疾病

問：年紀輕輕滿頭白髮，是用腦過度？未老先衰？

陳：毛囊有負責製造黑色素的黑色素細胞，隨年齡漸長，黑色素細胞活躍度減低，黑色素愈來愈少，令頭髮變白。白髮是正常老化現象，但不到30歲已長出明顯白髮則屬過早，多數與遺傳有關，亦可能是某些疾病如甲狀腺疾病、白化症（白蝕），或缺乏維他命B12引致。

坊間有說法指用腦過度、壓力過大可致白髮，西醫學上暫未有充分證據。不過，壓力大可能導致休止期脫髮，再新長出的新髮或許沒那麼健康。

■拔一長三無根據

問：白頭髮拔1條長3條？

陳：拔一長三的說法沒有根據，毛囊附近或其他位置的頭髮黑色素不會因而減少。雖然如此，亦不建議拔掉白髮。因拔髮有可能破壞毛囊，甚至導致毛囊炎、毛髮倒生，得不償失。

而即使將白髮拔掉，由於沒有黑色素供應，毛囊製造的新髮仍會是白色。

■染髮傷髮 天然成分也可致敏

問：染髮容易致癌？有什麼要注意？

陳：有大型研究找來有染髮與從來沒有染髮的人比較，發現染髮沒有增加患癌風險。不過，染髮劑有不少化學物質，有些時下流行的髮色，需漂染去掉頭髮的黑色素，此舉會傷害頭髮。一般來說，染髮為了上色，會用化學劑打開頭髮毛鱗片，不但損害髮質，亦有可能致敏。一些標榜「永久」的染髮劑，效果較持久，當中常見化學成分對苯二胺（PPD），容易導致敏感反應，深色化妝品也可能有此成分。天然染髮劑可能較少敏感，但不一定無事！就好像芒果、花生都是天然，仍有人接觸後出現過敏反應。接觸性過敏相較食物敏感的反應慢，可能要染髮幾次才出現，例如髮線、耳背痕癢。

坊間有銀離子染髮產品，聲稱可以利用陽光染白髮。銀離子遇到陽光後產生化學反應變成啡藍色，從而有染色效果。要留意一點，部分人對銀敏感，有可能引起痕癢、紅腫。如出現敏感徵狀，應立即停用。

■西醫

◆知多啲

食物減慢白髮生長 無醫學證據

白髮能否逆轉？皮膚及性病科專科醫生陳湧表示，想改善少年白髮，要視乎背後成因。若是疾病引致，可能藉控制病情來改善；但如果是黑色素細胞「退休」，白髮較難逆轉。

進食黑色食物可否補救呢？在西醫角度來說，黑色食物與皮膚黑色素沒有關係，亦未有醫學證據支持有食物可減慢白髮生長。

■中醫說：「白髮成因與腎、肝、脾有密切關係。」

◆潘：潘咨遐（註冊中醫）

■肝脾腎虛弱 易長白髮

問：為什麼會長白頭髮？

潘：中醫認為「腎藏精，其華在髮」、「肝藏血，髮為血之餘」，白髮與肝、脾、腎功能有關。踏入40、50歲的人，腎精逐漸衰退，頭髮顏色漸漸變白。若在40歲前長白髮，需注意身體。飲食失調、氣血不足、久病傷臟腑、情志等因素都可以導致白髮。脾主運化將養分運至全身；飲食失調、節食造成營養不均，也會影響頭髮健康。此外，經常過勞，欠缺休息及睡眠，可令腎精流失，導致腎虛。情志因素方面，思慮過度、煩惱多會損及脾臟，令脾胃運化失調；肝氣鬱結亦會使氣血無法順利到達頭部，令頭髮變白。中醫又認為，久病或氣血不足的人，例如經血崩漏、癌症患者，都容易出現白髮。

白髮成因除了後天因素，亦可能與遺傳有關。對於少年白髮者，父母大多在年輕時就已滿頭白髮，治療效果較不理想。

■白髮位置反映臟腑問題

問：頭頂、兩鬢不同位置長白髮，反映身體不同問題？

潘：白髮生長位置可對應腎、肝、脾；但臨牀上少有遇到病人因局部白髮求診。中醫理論認為，頭頂、後腦屬膀胱經，此部位白髮者反映腎氣不足，伴有尿頻、遺尿或尿失禁、小便不暢等；兩鬢對應肝膽經，出現白髮則是肝火旺盛，這類人通常脾氣暴躁，常伴有口乾、口苦、眼睛酸澀等。前額長出白髮，可能與脾胃失調有關。

■亂食黑芝麻烏髮 小心肚瀉

問：黑色食物可烏髮？

潘：根據中醫五行理論，黑色對應腎，黑色食物具腎益血功效。但非所有黑色食物都可烏髮，例如豉油。再者，部分人士不適合進食某些黑色食物，例如容易腹瀉的人，忌進食過量黑芝麻，因黑芝麻具滑腸作用，可引起肚瀉；正服食薄血藥的人不宜吃黑木耳；容易胃脹人士服用黑豆，容易胃脹屁多。

◆烏髮食療推介︰

●百合淮山黨參瘦肉湯

健脾補益氣血，適合氣血不足人士

材料：百合30克、乾淮山12克、黨參12克、瘦肉500克、生薑2片、水1.5至2公升

做法：瘦肉汆水，百合、淮山、黨參洗淨；把所有材料放入煲中，水滾後煮1.5小時，再加適量鹽調味即可

●杞子菊花茶

適合肝膽火旺人士

材料：枸杞子6克、杭菊花3至4朵、水250毫升

做法：把所有材料洗淨，熱水浸泡5分鐘即可

■中醫

◆小貼士

按穴疏肝補腎 改善白髮

怎樣減少白髮？註冊中醫潘咨遐建議，保持充足睡眠、適量運動，切忌情緒過分波動，睡前做深呼吸練習。另外，少食生冷食物，以免傷脾胃。早晚按壓頭部和足部穴位，或由前向後按摩頭皮，也可促進氣血循環。

百會穴：頭頂正中央偏後凹陷處；提升陽氣

四神聰穴：百會穴前後左右各距離一寸；鎮定安神、醒腦、明目

足三里：膝蓋外下方三寸，脛骨前緣旁開一寸；調理脾胃、補中益氣

太衝穴：大腳趾和二趾趾縫間對下一寸凹陷處；疏肝解鬱

太溪穴：腳內踝後側一寸凹陷處；滋補腎氣

文：李祖怡

編輯：梁小玲

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