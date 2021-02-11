好zone動：長期WFH 伸展梨狀肌紓臀部痛

最近很多朋友因長時間在家工作的緣故，出現腰痠背痛，當有這些徵狀時，腦海就會浮現坐骨神經痛、生骨刺、退化等字眼。

其實，有時不必太擔心，因為大部分痛症如果沒有發炎（如紅、腫、熱等），或痛到不能活動、半夜痛醒，可能只是肌肉比較繃緊。

例如有人出現臀部疼痛，可能是臀部深層梨狀肌（piriformis）過分繃緊，甚至是痙攣而造成抽筋，因而影響周邊坐骨神經，導致出現臀部深層疼痛，甚至腳部麻痹的徵狀。

針對梨狀肌繃緊而出現的臀部疼痛，可以透過簡單伸展動作治療或預防，放鬆梨狀肌，減少對周邊神經的刺激。

銀包放褲後袋誘發繃緊

梨狀肌繃緊有一些誘因，例如不少人習慣將銀包放於褲後袋，當坐下時，會對梨狀肌造成壓力或刺激，誘發梨狀肌繃緊。大家除了多做伸展動作之外，不妨嘗試改變習慣，從而減少梨狀肌繃緊。

■梨狀肌伸展

要點：

1. 坐在穩固椅子上，雙膝成90度

2. 將患側腿盤在另一側大腿上

3. 雙手放鬆放在患側腿上

4. 微微收腹，保持腰背挺直，然後向前傾，直至臀部有拉扯感覺

頻率：當有拉扯感覺時，停留30秒，做3至5次

呼吸：保持正常呼吸

常見錯誤：腰背沒有挺直，沒有收腹

註：訓練期間，如有任何不適，應馬上停止，並尋求相關專業人士意見

文：周錦浩（註冊物理治療師）