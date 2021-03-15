好煮意：菠蘿被冤枉濕熱 只怪「熱氣」煮法

【明報專訊】菠蘿濕熱？註冊中醫許懿清指，一個人是否濕熱，與體質、個人習慣、環境因素及飲食有關。生吃菠蘿其實不易加劇濕熱，惟以菠蘿入饌的菜式多以油炸為烹調方式，如中式的生炒骨、咕嚕肉，泰式的菠蘿炒飯、燒烤等，「煮法熱氣，才令人覺得菠蘿好熱氣」。而且，菠蘿為熱帶水果，而熱帶地區居民較喜歡飲用冰冷飲品，在中醫角度，「常飲凍嘢」易令脾胃生濕；加上熱帶地方的水土較易令人濕熱，再配合「熱氣」煮法，才令人誤以為濕熱是由菠蘿引起。