加熱入饌唔「揦脷」 菠蘿抗炎助消化

不論是菠蘿還是鳳梨，其抗氧化成分和菠蘿蛋白酶（又稱鳳梨酵素，bromelain），不但可令肉類變腍、幫助消化；更有研究指出具有抗炎作用，有助傷口癒合。惟有人說菠蘿「濕熱」，不宜多吃。究竟哪句真？哪句假？

菠蘿、鳳梨屬同一科，因品種、產地不同，外形有少許分別。註冊營養師萬侃表示，兩者整體營養價值差不多。

抗水腫 促進血液循環

菠蘿入饌很常見，不少人會加入菠蘿汁醃肉。因為新鮮菠蘿含菠蘿蛋白酶，是一種能分解蛋白質的酵素。萬侃表示，有研究指菠蘿蛋白酶有助減低炎症，紓緩肌肉拉傷、減輕紅腫、促進組織修復；惟目前未有具體研究數據顯示，多少攝取量才有功效。

香港港安醫院膳食及營養部主管、註冊營養師黃志榮補充，菠蘿蛋白酶有助製造抗炎的荷爾蒙，並減低身體釋出促發炎物質。現時，較多研究數據指菠蘿蛋白酶有抗炎、抗血栓形成、溶解血纖維蛋白、免疫調節、抗水腫、傷口癒合、促進血液循環的作用。

有人食菠蘿後舌頭刺痛，正是菠蘿蛋白酶作怪。根據美國衛生及公共服務部資料，菠蘿蛋白酶存在於菠蘿的果實和莖部。民間智慧，將菠蘿浸鹽水或加熱入饌，破壞菠蘿蛋白酶，就能減輕「揦脷」，但會影響蛋白酶功效。

食滯「急救」 可飲菠蘿汁

對於有指菠蘿可幫助消化，黃志榮表示，菠蘿蛋白酶對消化有少許幫助，不過一般人胃部已有足夠能力消化食物，毋須額外補充菠蘿蛋白酶。註冊中醫許懿清則引述《本草綱目》記載：「鳳梨補脾胃，固元氣，制伏亢陽，扶持衰土，壯精神，益血，利頭目，開心益志」，有生津止渴、助消化、止瀉、利尿等功效。中醫較少以菠蘿入藥，一般可用於食療，如一時吃得較豐富，感覺消化不良、肚痛，「有時也建議吃生菠蘿、飲菠蘿汁『急救』」。

腸胃病、過敏、頭痛、老幼慎吃

縱菠蘿蛋白酶有不少好處，但會刺激口腔黏膜，甚至致敏，非所有人宜吃。許懿清提醒，以下幾類人不宜多吃：

‧胃潰瘍、胃酸過多、腸道有傷口、口腔潰瘍、脾胃功能較弱

菠蘿蛋白酶會刺激黏膜及體內傷口，亦會刺激胃酸分泌，有腸胃疾患者只可淺嘗

‧過敏體質

菠蘿蛋白酶會增加腸黏膜的通透力，令腸胃裏大分子異性蛋白滲入血液，引致過敏性反應。有人吃菠蘿後感到皮膚痕癢、惡心、嘔吐、腹瀉等；嚴重或會頭暈、全身發癢、四肢及口舌發麻。濕疹患者不宜吃生菠蘿，可吃小量經煮熟的菠蘿，減少過敏反應

‧偏頭痛、頭痛

菠蘿中有5-羥色胺酸，攝取太多容易引起頭痛，若感頭痛建議暫時不要吃

‧兒童、長者

口腔黏膜較脆弱，吃菠蘿時舌頭或感刺痛不適，建議將菠蘿以淡鹽水浸至少15分鐘；破壞菠蘿蛋白酶減低刺激

菠蘿蛋白酶補充劑 勿與抗生素同服

坊間有菠蘿蛋白酶營養補充劑，萬侃提醒，菠蘿蛋白酶或會促進抗生素、鎮靜藥物的吸收，避免同時服用；正服用抗凝血藥或在手術前後，亦不適合服食菠蘿蛋白酶補充劑。菠蘿蛋白酶可能引起輕度的副作用，如腹瀉、惡心、嘔吐、月經過量，特別是大劑量服用。不過新鮮菠蘿的菠蘿蛋白酶含量遠遠不及補充劑，所以不用太擔心以上禁忌。

文：李祖怡、姚穎彤

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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