未來城市：陪診服務 豈止是陪伴等候

陪診員的日常

「早晨！」陪診員呂姑娘向74歲余婆婆打了一聲爽朗招呼，她要陪婆婆從柴灣住所到東區醫院覆診。在出門前仔細確認婆婆狀况、檢查過證件和文件齊備後，扶着婆婆的手出發。乘搭升降機時，呂姑娘溫柔地問：「你想我挽你手，還是你挽我呀？」婆婆笑笑回答什麼都好。

雖然只是15分鐘路程，但婆婆雙腳行動不太方便，需拄拐杖，樓下報紙檔姐姐幫忙揮手，喚來一架的士。下車後，呂姑娘安頓好婆婆坐在靠椅等候，即敏捷地推着醫院輪椅回來。「我開車啦！」每次推動輪椅之前都會先細心提醒。

覆診前1小時要先照X光。婆婆須更換紫色長袍等候，姑娘細心地為她蓋上外套擋風。之後純熟地為婆婆作覆診登記，有條不紊地帶婆婆量血壓、度高與磅重。咦！為何是呂姑娘站在體重磅上？原來她在測試體重磅是否運作正常，避免婆婆辛苦地從輪椅站起來，卻發現體重磅壞掉。

「今日一單，我做了（陪診員）11年了」，呂姑娘蓄一頭清爽短髮，身穿粉紅印有「Life is good」字樣的T恤說：「有時和家人來醫院或診所，見到長者拿着一堆覆診紙，表現徬徨，就會開口問問有什麼可以幫忙。無錯，護士是會逐張說明，但這麼多張，任誰都聽不明白，而且紙條的字又細。後來見到廣告說機構請人，覺得這份工作都有意思，就來試試。」她本身做飲食業，但因職業損傷周身痛，後來考獲起居照顧員資格，現時是長者安居協會「一線通管家易」長者照顧員，以兼職形式每周約做陪診員一至兩次。

半個心理輔導員

陪診期間有很長時間都是二人並坐閒話家常，等候叫號碼。在聊天中，記者感覺到呂姑娘的幽默、細心與溫柔。她會問婆婆喜歡吃什麼，兄弟姊妹的故事，以前的工作，關心她的病情，「難忘的故事？其實過程中是有好多點點滴滴，始終都幫到他們，家人也好和受照顧者都好。有時要同時做半個心理輔導員，婆婆有時心中不開心，但在家中有口難言。和我一起幾小時等看醫生，婆婆把話說出來，感覺又會好好多」。而這數小時，其實也是家人的唞氣位，作為照顧者，和被照顧者24小時同處一起，彼此壓力都不少。

說到做陪診員的竅門，呂姑娘說很重要一點是在陪診前一日要先和家人溝通，了解病人能否清晰告知醫生自己的病情或需要，亦需要清楚記下家人想向醫生查詢的事情，以及將醫生的說話轉告家人，充當一個溝通橋樑。

等候1小時，看診5分鐘，她們二人都說今次等候覆診速度算得上很快。但在拿藥單時，護士告知原來醫生安排婆婆在當日下午3時45分回到醫院打針。雖然預定的陪診服務時間已過，但呂姑娘馬上詢問婆婆意願，致電婆婆女兒查問有無需要繼續陪診服務，確認繼續就和婆婆一起去婆婆喜愛的茶餐廳午膳，靜待打針時間。

突發狀况「執生」

須具醫護支援資格

長者安居協會「一線通管家易」管家服務主管許嘉豪接受電話訪問說，長者陪診服務經常遇上突發情况，例如是覆診醫生說要即日入院，看醫生的時間比預期長，醫院突然說覆診要改期等，因此陪診服務的難題是較難提高營運效率。而對陪診員的要求亦不低，因為並不只是單純帶病人看醫生後回家，而是需要具備專業醫護支援人員經驗和資格，才能執生的任務。

談到廣華醫院發生的悲劇，協會稱因事件已進入司法程序，不便直接評論。但以協會服務而言，如果長者看診時間比預期長，陪診員亦會聯絡病人家屬意願，問要不要繼續提供服務，如家人希望繼續，一般情况下陪診員會一直陪伴長者，即使是通宵留守。協會陪診服務的大原則是點對點，即從家裏開始，就會送長者回家才結束服務。

陪診需求殷 須提前3、4天預約

長者安居協會自2009年起提供管家易服務，服務涵蓋上門清潔、長者照顧和陪診服務等。許說長者陪診服務需求甚殷，每年平均提供服務次數達3500次，即每日平均9次，每節服務3小時以上。「我們人手都夠的，除非是好急或好極端（要行8層唐樓樓梯兼搬輪椅）的陪診要求，否則基本上所有陪診要求都會盡做，但最好提前3、4天預約。」現時協會有超過300個前線員工，全部都是彈性上班的兼職員工，約一半可提供陪診服務，他們均有醫護支援人員資格。他們的服務以3小時起跳收費285元，其後每小時收費85元，服務時間外之收費為每小時額外加25元。協會現時正進行一個慈善計劃，即日起至今年6月底，為經濟有困難的長者、長者病患者或殘疾人士免費提供管家易服務。

私營機構：

陪診服務欠缺支援 未被普及

據消委會2018年報告，查詢了14間私營陪診服務形式，各間服務時間內每小時收費由62元至160元不等。細看機構名單，其中一個名字有趣的公司，名為「我陪你」，原來是80後IT人胡瑋彤與朋友在2015年創辦的社企，標榜設有應用程式，讓用家即使無法陪同老人家看診，都可以在應用程式得知長者是否已到了醫院，前線的陪診員亦會在App中詳列醫師囑咐、藥劑使用說明等，令家人更安心。「當初成立是因為陪診員沒有發牌制度，而之前因為婆婆中過兩次風，需要聘請一些freelance陪診員，但質素參差，試過一些不好的經歷，因此深感照顧者要找好幫手並不容易。」胡瑋彤說。

可惜由於4名創辦人中有2人決定移民，一些主力陪診員亦打算離港，公司在去年無可奈何下決定結業。而且，她提到去年7月本地安老院舍曾經爆疫，更曾有陪診員確診，考慮到公司約20名陪診員都是兼職，多數更是本身在長者院舍上班，為免造成交叉感染，故自去年中起沒再接單。

公共健康教育貧乏

公司曾經服務超過1000人次，總結5年經驗，她深深體會到香港的公共健康教育的貧乏，「好記得有一次資深的陪診員上門，發現婆婆躺在地上，背脊更有壓瘡，即代表已經睡在這裏至少數日。大家聽後第一反應都會是覺得她的家人很衰，但了解過後，才知道原來婆婆是因為腳痛站不起來，而女兒不是不想理婆婆，而是缺乏知識，以為還有幾日就覆診，到時再和醫生講情况，不知道其實應打999 ，這件事對我衝擊好大、好心悒」。

服務不屬長者津貼範圍

她認為香港陪診服務有一個很大的缺口：很多長者有陪診服務需要，但根本不知道市面上有服務提供，而且她發現很多人視陪診為非必須的服務，因此在現行社福機制下陪診服務不在長者津貼範圍，醫療券亦不包括支付陪診費。她希望政府能為私營陪診服務提供者提供資金幫助，正如「我陪你」最初是獲得扶貧委員會的社創基金10萬元資助；並且業界可考慮為陪診員創立發牌機制，透過專業認證，令更多人正視陪診服務的必要性。

【陪診篇】

文˙ 彭麗芳

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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