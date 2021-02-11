周日話題：當庭上還可以哼一句 I love you…… 黑暗時代中的Mirror和鏡粉

早前周永康share了月巴氏所寫關於Edan（呂爵安）的一段小文，留言者非常踴躍（包括本人）。Alex和阿藍半開玩笑說期待我在《星期日生活》寫關於Mirror。我從未研究流行文化，當然不敢寫什麼分析（要寫應該都由阿果寫呀）。所以本文只是寫我個人投進Mirror世界的一點經歷，無什麼理論可言。大家當小品文章讀讀就好。

首先我是如何認識Mirror的呢？我比較out，很少「跟進」香港的樂壇發展，也很少看香港的電視。所以我當然無看過《全民造星》I、II和III（《造星III》決賽時，我見facebook和IG很多人討論CY，方才知道原來香港有名的CY，不一定是那個令人憤恨的CY）。但我比某些人跟得上潮流，起碼我還是知道有個人叫姜濤。乃至年頭的叱咤頒獎禮，Mirror奪獎頻頻，姜濤成為「我最喜愛的男歌手」，引來熱議。然後一些朋友也在WhatsApp group討論，我方才知道有另一個歌手叫Jer（柳應廷）。朋友大力推薦我去聽《迴光物語》，聽了幾次後，便成為某種形式的「鏡粉」了。過了不久，Edan推出首隻solo《E先生連環不幸事件》，頗為轟動，至今在YouTube有超過170萬view（連周永康也有注意呀），亦令我更加注視這隊12人的男團。（不要以為看Mirror的都是迷妹。介紹我聽Mirror和看《男排女將》的，全是男士。）

同代人的凡星

鏡頭回到大審訊。47人提堂那天，樂隊One Promise和Jer推出《明年見》的duet version。《明年見》其實是上年年尾推出的歌，但這是我第一次聽。上星期內，我loop了這首歌超過20次。其中一段令我好感觸：「也許 靜靜地等待 花都不會開 / 茫茫然一生 千里障礙賽 / 讓我破喉吶喊 世界當然未改 / 卻至少有一刻變精彩」。這段歌詞，給了我一點慰藉。我在反思為何會這樣。這首歌絕對講不上是什麼熱血歌（例如「難得夢一場革命不老」那一類），也無法帶來什麼希望。畢竟一刻變精彩，其實即是世界完全無變。然後我得出的結論是：慰藉來自共感。

什麼共感？當現實環境已經非常惡劣，黑暗籠罩大地，還去講什麼拋頭顱灑熱血，反而無法觸動人，因為知道那是false hope、「講大咗」。但《明年見》的幽幽傷感與無奈，聽的時候就好像和歌者一同悲傷。對，世界就是如此殘酷，我們都是凡人，但起碼我們共同在一起。所以當阿藍哼出「So I say I love you」的時候，除了是幽默外，也是在極度荒謬中顯露平凡。庭內庭外都是有血有肉的凡人。政治犯都會追星。在絕對的國家暴力面前，保持平凡已經好艱難。一些老生常談（愛是恆久）、青春顏色，在猙獰的面孔前，散發出微弱的光線。就好像風中的燭光，似乎即將熄滅，卻又確實未熄滅。

或許Mirror的力量，都是來自某種平凡。「平凡」不是「平庸」。說他們平凡，是指他們就好像是會在街上「撞到」的人，好像跟我們這些非樂壇的凡人差不多的（Edan的《膠戰》表現，更加強了這種印象）。他們不像四大天王般只能遠觀，而是跟我們一樣在地上工作、生活。我們所經歷過的（例如2019年），他們也應該經歷過、苦惱過。特別對我這一代人而言，Mirror的成員基本上是同齡的人，所以代入感更強。當然，這種代入或多或少都只是粉絲的想像，未必有什麼根據。但這不重要，重要的是代入感是真實的。

另一點，當然是ViuTV疑似比較「黃」的作風，令某些粉絲希望（甚至相信）Mirror應該起碼是淺黃的。其實電視台是商業機構，不可能真的黃。但與「紅黑紅紅黑」的TVB比較，加上某種虛擬的開明作風，令我們感情上（不是理性上）願意相信ViuTV以至Mirror當中有黃的人（或起碼不藍吧）。林家謙和Serrini肯定是黃的，也在ViuTV現身，算是某種「證據」吧。

這種半真半假、疑幻似真的親切、在地與「暗黃」，令人更能對他們的作品或他們本身做各種詮釋（甚或「超譯」、「作者已死」）。例如《迴光物語》一句「那地厚 與這天高 / 仰首一笑不知道」（詞：小克），引發無限聯想；阿藍可以在Anson Lo（盧瀚霆）的「一世的戰事 一世的意義」、「誰要去領軍 諸位也可能」（詞：梁栢堅）和勁舞中，看到「時代投落每一個人身上的責任，只有自身能夠承載，而總有那麼一秒間，自己的抉擇，會成為改變一切的關鍵，哪怕改變的只是自己的人生」， 以及「人立身於亙古俱寂的天地之中，打破靜止與凝滯的恆常的能量 —— 把自己的生命，活成一種怒放的意象」；而我也能聲稱Ian（陳卓賢）的《鯨落》懷有某種基督宗教精神（其實是因為一位神父share這首歌，令我這想像根深柢固）。

他們也在掙扎

當然，這種想像，很容易就會戳破。在北方資本帝國的強大壓力下，以及電視台的商業計算中，Mirror可以保持這種身段多久，無人知道。畢竟娛樂事業在政治與資本壓力面前，從來都不堪一擊（近來在讀《盛會不歇》這本書，又是感觸良多）。Mirror很難成為何韻詩、黃耀明、王宗堯，粉絲卻應該極不願見他們變成周柏豪、楊千嬅。在兩端不斷急速壓縮的空間內，Mirror可以游走多久？再一次，這些年輕人的處境，和不少「普通」香港人的掙扎，何其相似。

3年前，Mirror經理人花姐接受《立場新聞》訪問，記者問到有些藝人到大陸發展後，被質疑背棄本土。花姐如此回應：「大家諗清楚點解他們去內地發展？因為香港人已經唔鍾意佢哋，已經唔睇佢哋，已經唔再買佢哋嘅嘢。佢哋都要搵食，都有夢想要發展，都有自己的聲音，既然呢度容納唔到，咪去內地發展去賺錢。」繼而再說：「如果唔想佢哋去內地發展，就應該改變我們的思想，聽吓香港的音樂係咪好先，唔好未聽就話唔好囉！」

這段陳述，未必完全準確，但可能都講出我們香港人僅餘可以活得有尊嚴的方法。

在沒有巨星的年代，我們想支持「凡間」的歌手和藝人，也希望他們不要忘記香港；正如在沒有英雄的時代，我們唯有靠自己做好一點、做多一點、退少一點，互相扶持。你鼓勵我，我支持你，相濡以沫。這不會帶來什麼希望，不會石破天驚，未來只會愈來愈黑暗，但也許能否定徹底的屈辱。「即使輸都不算醜 / 同場流汗更加爽快地流 / 被你推進過 非單打獨鬥。」No, there’s no hope. But at least, we’re all in this together.

話說，阿藍，你在facebook問我究竟是雜食定係「柳炒」定「爵屎」。

好吧，我誠實回答：其實我是柳炒和「Hellosss」（編按：Ian 粉絲的別號）之一，暫時最喜歡的歌是《迴光物語》和《鯨落》。然後上星期我的減壓方式，竟然是看《Mirror Go》。

文˙莫哲暐

編輯•劉子斌

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