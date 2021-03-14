星期日現場：致劉頴匡的「社會性」書簡

Emilia與劉頴匡都是中大畢業生，兩人相識於2014年，兩人同一書院，一同參加辯論隊，劉頴匡相中Emilia的原因，「是我經常駁嘴，」Emilia笑說：「但我是真心罵他，他的論點有問題」，相愛並非單純看外表，「他高我20多厘米，其實我不太看到他面容。」結伴同行7個年頭，Emilia說，靠的是兩人互相尊重對方工作，無所不談：「但我會鬧他，都是那些情侶上對我不好的事」，鏡頭前不屈的劉頴匡「多數會知衰，會𧨾返我」。

「我好似打多了份工」

認識兩人，於2016年「旺暴」之後，那是本土思潮真正破土而出，本土議題由《學苑》「紙上談兵」變為「讓磚頭飛」的那一年，Emilia挾住中大首個「本土莊」（星火）成員身分受訪，去旺角、金鐘取鏡，劉頴匡會跟隨，陪陪Emilia聊天；其時仍是學生的他，誠懇遞上名片，依稀記得，名片上他有很多身分：「作家」、「填詞人」，那是他英才得展的時代。

此後數年，「本土」異軍突起，成為社運、政壇新貴，卻踩着臨界「港獨」的紅線，觸發中央「連環拳」：國安法、選舉改革，勢將「本土」連根拔起，亦禁止涉嫌威脅國家安全的人出現於議會中、鎂光燈下，甚至要將之收監。劉頴匡與泛民去年參選「35+初選」的46人，被控「串謀顛覆國家政權」。劉頴匡自庭審結束後已放棄8日保釋上訴申請，一直被押於荔枝角收押所。Emilia兩星期來每日早上從屯門家中到收押所，約8時到達，等候程序，快的，兩個多小時「見到」；慢的，要三、四小時，「每次見完都差不多午餐時間」，Emilia笑說︰「像打多份工」，但亦因此習慣早睡早起，作息定時，「這時勢最緊要保重身體」。

短短的15分鐘，劉頴匡會向Emilia交代外面要處理的事，包括繳雜費、安排親友探望、家人的事、選報紙、入「私飯……」「都是行政上的事，我在要幫他處理，其實我在外面變成了他本人」。在懲教人員看守、隔壁「囚友」同場下，兩人鮮有機會談情說愛，Emilia每每探望後，都會盡快到附近郵箱把晚上寫好的信件寄出，像話題不斷的初相識戀人。

兩人早有默契，劉頴匡曾交代自己一旦入獄，期望Emilia每日寫信予他，信中內容，都是日常生活：「我離開收押所後，吃什麼、有什麼菜，都鉅細無遺地寫下；去過哪裏、家裏附近的樹開花了，粉紅色的……我都一一寫下」，劉頴匡也會回信，直接寄到Emilia家中，也是分享獄中點滴。為的，Emilia說，是透過分享各自生活，「好像大家有參與大家的生命……錯過了彼此的事情，透過信中敘述彌補。」至若「掛住你」等話，「不必了，互相知道」，又像老夫老妻。

最怕的，是出來後物是人非

劉頴匡是高材生，2012年憑會考「6A」拔尖進中大中文系，該系有超過一半學生，畢業後都教書育人，劉頴匡卻走不一樣的路。Emilia說，劉頴匡期望改變社會，透過參加選舉、組織合法集會累積政治上影響力，「都是在合法合程序的情况下從政」。他2015年組織沙田社區網絡，當時只得22歲的成員黃學禮於大圍「松城區」（現為「松田區」）當選，成為最年輕區議員；現任屯門區議會副主席黃丹晴，也是劉頴匡好友。惟劉頴匡自己從政之路，自2018年立法會選舉被DQ後一直顛簸。劉頴匡在反修例運動中，以民間集會團隊召集人身分舉辦集會，「申請不反對通知書，那些集會是合法的，」Emilia說：「他也沒有參與暴力事件」，多次被警方拘捕，更因涉嫌2019年7月1日進入立法會被控「暴動罪」，案件6月審理，他卻因參與「35＋」初選被羈押，關心政治的劉頴匡反過來被政治「關心」了。「他從小成績就好，不用父母擔心，現時他父母仍很難理解、難接受他被羈押在收押所。」

收押所允家屬一個月送6本書予被羈押者，Emilia說劉頴匡想看小說，且因他此前與同被收押的社工呂智恆讀經，故Emilia在本月先送入《聖經》、《魔戒》，下月再計劃送入《國王遊戲》、《人間失格》：「他喜歡看小說，有時想讓腦海去另一個世界，過一過科幻生活，分散注意力。」但現時看得最多的是《聖經》，還有報紙：「他不想和外界脫節」。但香港的新聞，自2019年後，反修例與新冠肺炎「無縫接軌」，去年中央立「港區國安法」，近日又有「35+大搜捕」、選舉改革。有港人背井離鄉奔往他方，也有人默默留守，Emilia說，劉頴匡最怕的，「是看到自己在入面受苦，外面的香港人，一個一個走。」憂慮自己「出回來」後，「社會變得陌生」，期望香港人「撐住」。

被羈押者外面的家屬成立了小組互相「撐住」，當中大家會分享到哪裏買「私飯」，也會交流購買毛巾、日用品、小食等資訊，也會互相訴苦，卻少見Emilia露出愁容：「我日日對住大家喊，也沒有用的，幫不到他」，她有空便回家照料家中8隻貓，對熟悉的人消失兩周：「我的貓都理解不到劉穎匡的情况，難道跟牠說『就像你曳，我關你入房』？」笑說以後，忽然堅定：「何况劉頴匡都沒有曳」。

文˙刀叢詩

編輯•王素怡、王俊杰

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao