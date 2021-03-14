香港巴士志：在2-6-1之間徘徊

我也很喜歡坐巴士，無目的地一路往前走，腦袋一路放空，在RoadShow未出現前我經常在巴士上醞釀靈感。早年試過給自己一個簡單的巴士任務：由1號巴士坐起，順次序一個數字接一個把巴士一路坐下去，直到接不上為止。1號九巴由尖沙嘴碼頭出發去竹園，我在旺角下車上了2號九巴去蘇屋邨，市區冇3號巴士，我坐地鐵去東涌接上大嶼山巴士……如是者我一路接駁到19號新巴去到北角，一共用了三日。因為當年冇20號巴士，我就停在那裏。作品後來發表在2005年10月2日的「星期日明報」。

年初我在預備一個叫「藝術有SENse」的展覽，讀到董啟章的《命子》，看完就愛上了巴士迷的世界，他把對巴士的無奈寫得好幽默，有點痛苦但又樂在其中，每個細節都寫得好深入好真實，尤其是跟兒子在等巴士事上的情緒拉鋸。阿果對巴士的熱愛叫我有一種親切感，就像愛情一樣不問理由，這種純粹的愛令我好嚮往。後來我約了知名巴膠林兆榮跟他們兩父子在中大會面，他們大談了兩小時巴士。事後我提議：「不如讓我們的討論有個延續？」董先生的「261事件」讓我看得好肉緊，我被他拉入情緒的漩渦中，但我更想知從阿果當時的感受，他當日在車廂內看出去是什麼；林兆榮可以幫我們補充，到底261巴士有何可貴之處？而我只是作個連繫。

當日我坐在261號巴士由粉嶺經青山公路到屯門，在三聖邨行了一圈，又上261巴士返粉嶺祥華，行完一圈，又坐261巴士去屯門，來回了兩三次，其實我不是特別享受，甚至有點疲倦。我把注意力放在景物上當休息，我見到一幢大廈外牆剛好被陽光斜角照到一半；見到滿漁樓英文叫Moon Yu House，滿譯作Moon好美……我行到盡頭，見到滿地落花，就拾起來埋在一起；最後我在那裏拾起9塊碎石，坐最後一程巴士回到祥華邨，壓在幾片眼前的落葉上。其實當日我和所有香港人都一樣，心情非常沉重。

其實人生是一件無聊的事，把無聊的事做好便是人生。

文、圖˙白雙全

編輯•林曉慧

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